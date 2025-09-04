Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla FC se aprieta el cinturón y firma el mercado más austero del siglo XXI

El club hispalense ha incorporado siete jugadores a coste cero y ha hecho caja vendiendo a Badé y Lukebakio, sus dos estrellas

En cinco temporadas, los sevillistas pasaron de invertir 188 millones y tener una de las plantillas más caras de LaLiga a no poder reinvertir nada

Cordón se estrena con siete fichajes sin inversión alguna

Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todo lo que sube, baja. El Sevilla FC es el ejemplo vivo de este dicho. Y es que hace tan sólo cinco años que en Nervión el dinero era algo que se daba por sentado. Tanto los ingresos como la inversión en jugadores alcanzaban ... cifras que, actualmente, son mareantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app