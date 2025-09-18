El Sevilla FC anuncia los Premios Blázquez y el Ruesga Bono 2025

El Sevilla FC ha confirmado los ganadores de sus premios periodísticos de 2025 -XVI edición de los Premios Periodísticos SFC José Antonio Blázquez y la XIII edición de los Premios Fotoperiodísticos Manuel Ruesga Bono-, que serán entregados el próximo 12 de noviembre y que tienen como galardonados a los periodistas Martín Aistein y Tito González, el histórico técnico de sonido Manuel Arenas y el fotoperiodista Antonio Pizarro. Con estos premios, el Sevilla reconoce los trabajos y a los profesionales más destacados del sector, tanto a nivel local como nacional e internacionales, en clave sevillista.

En la edición de este año, el primer premio SFC José Antonio Blázquez es para el periodista argentino Martín Ainstein, corresponsal en España de ESPN, grupo de comunicación especializado en deportes radicado en Estados Unidos, pero con alcance en alrededor de 200 países del resto del continente americano, Europa, África y Oceanía. En su programa 'Diarios de Bicicleta, en el capítulo emitido el pasado mes de diciembre, entrevistó a Jesús Navas en un repaso íntimo y cercano de su espectacular carrera, llegando al Navas más personal y sus perspectivas de futuro, lo que le ha valido para llevarse el galardón.

El segundo premio es para Tito González, periodista de ElDesmarque, por la entrevista realizada el pasado noviembre a Loli Pérez, madre de Antonio Puerta. Desde la PS Al Relente, a escasos metros de su casa, y acompañados de un café, Loli concedió la primera entrevista 17 años después de la dolorosa pérdida de su hijo, todo un ídolo para el sevillismo. En sus palabras, relata lo que fueron aquellos fatídicos días y el paso del tiempo hasta llegar a hoy. González, con una importante trayectoria periodística a nivel local y nacional -en los últimos años en Cuatro, ElDesmarque y 7 TV- ya recibió una mención especial en la edición 2021 junto a su compañero de profesión Carlos Hidalgo. Tras pasar momentos delicados de salud a causa del covid-19, el club quiso destacar el espíritu de lucha y el compromiso de ambos con la profesión, que retomaron con más fuerza si cabe en cuanto recibieron el alta.

El premio especial de esta XVI edición recae en la figura de Manolo Arenas, todo un nombre propio en Radio Sevilla de la Cadena SER, donde tras jubilarse el pasado 31 de diciembre, cerró una etapa de 45 años como técnico de sonido en dicha casa. Todo ello, tras seguir los pasos de su abuelo, su padre y su hermano Pepe Arenas, que también dejaron una enorme huella en la Cadena SER. Formando un tándem inseparable durante numerosos encuentros a domicilio con José Antonio Sánchez Araújo, Arenas ha sido todo un referente en los controles técnicos. De hecho, en 2017 fue el elegido para recoger en FIBES el Premio Ondas Especial en homenaje a la figura del realizador radiofónico.

Por último, el XIII Premio SFC Manuel Ruesga Bono es para el fotoperiodista sevillano Antonio Pizarro, por su foto 'Adiós a un ganador', portada de Diario de Sevilla del pasado 15 de diciembre. En ella se ve a Jesús Navas siendo manteado por sus compañeros a la finalización del partido Sevilla FC-RC Celta de la pasada temporada, el último del palaciego en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

