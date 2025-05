El Sevilla tiene a Antonio Cordón en su agenda por si finalmente Víctor Orta no sigue como director deportivo

Víctor Orta sigue siendo el director deportivo del Sevilla. El madrileño trabaja en la confección de la plantilla del club nervionense para la próxima temporada y en la elección del nuevo entrenador pretendiendo tener ya avanzada (o cerrada) su contratación la próxima semana. No obstante, no se descarta que haya cambio de director deportivo más pronto que tarde y que Víctor Orta no cumpla su contrato. En caso de que finalmente el consejo de administración presidido por José María Del Nido Carrasco decida relevar a Orta, son varios los nombres que tienen en su agenda siendo el de Antonio Cordón uno de ellos.

Así lo asegura ElDesmarque, que señala que Cordón figura entre los candidatos a ser nuevo director deportivo del Sevilla. No es el único, ya que colocan también en la lista a David Cobeño y Braulio (a quienes ya se intentó firmar antes de que Orta llegara) además de a Quique Cárcel.

El caso de Cordón es el más llamativo, ya que el extremeño estuvo desempeñando el cargo de director general deportivo del Betis entre 2020 y 2023. Además, ahora está sin equipo tras haberse desvinculado del Olympiacos griego, club en el que coincidió con el exsevillista José Luis Mendilibar.

Víctor Orta no tiene intención de marcharse del Sevilla y desea cumplir el año de contrato que tiene por delante. Por lo tanto, si el club decide prescindir de él tendrá que hacer frente a la habitual compensación económica al tener contrato en vigor.

