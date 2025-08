Sevilla FC - Al-Qadsiah (2-2): Almeyda se estrena con victoria en los penaltis y espera a Cordón

El Sevilla se enfrentó este lunes al Al-Qadsiah FC en el Ramón Sánchez Pizjuán en el penúltimo amistoso de pretemporada previo al debut liguero y en la XIV edición del Trofeo Antonio Puerta, torneo a través del cual el club nervionense rinde homenaje al canterano fallecido en 2007. Suponía además este duelo el reencuentro de Matías Almeyda con el estadio sevillista tras su breve etapa en el club como futbolista. Los nervionenses se llevaron la victoria en la tanda de penaltis tras el 2-2 con el que finalizaron los 90 minutos de fútbol.

Sólo catorce de los 21 futbolistas convocados para el partido tenían dorsal del primer equipo y varios como Iheanacho, Pedrosa o Lukebakio tienen su futuro en el aire en lo que resta de mercado con el problemón de las inscripciones. No pudo contar para este duelo además Almeyda con los lesionados Isaac, Joan Jordán, Nianzou, Marcao, Badé y Ejuke e igualmente Juanlu quedó fuera de la lista a la espera de que se resuelva su futuro con una venta que ayude a desbloquear el mercado y agilizar el problemón de las inscripciones.

El Sevilla de Almeyda comenzó el partido agradando a los más de 25.000 aficionados que vencieron al calor para personarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán a principios del mes de agosto. La puesta en escena fue buena y el equipo local se puso pronto por delante en el marcador gracias a un gol de Lukebakio, que remató desde la frontal del área una jugada ensayada de saque de esquina. Gabriel Suazo se ganaba al público ejerciendo como organizador y empleándose a fondo en la presión desde la posición de lateral izquierdo. El chileno es de esos futbolistas que gustan en Nervión. Akor Adams tuvo dos ocasiones para anotar y aunque ejecutó aparentemente bien, no encontró el camino hacia el gol, algo que sí fue facilitando José Ángel Carmona al rival.

Con el Sevilla cerca de hacer caja con la venta de un lateral diestro, el visueño acumula un error por duelo amistoso esta pretemporada y cometió penalti en una de las pocas ocasines en las que el Al Qadsiah se acercó a la meta de Nyland. Retegui, máximo goleador de la Serie A el pasado curso, transformó la pena máxima y Carmona tuvo que dejar su sitio a Agoumé tras el cooling break.

El Sevilla, el actual Sevilla que poco se parecerá al que acabe el mercado de fichajes, fue de más a menos durante un primer tiempo en el que extrañó que la afición sevillista se olvidara de los ocupantes del palco tras un final de temporada lleno de tensión. Sí hubo cánticos pidiciendo la dimisión de la directiva tras el descanso y cerca de la hora de juego.

Clara oportunidad desperdiciada por Rubén Vargas nada más comenzar el segundo tiempo. Lukebakio desperdicia una clara contra en la que tenía a Akor Adams y a Idumbo como opciones de pase.

Precisament el joven extremo poco después de la reanudación anotó tras una buena combinación por la derecha de los futbolistas sevillistas y un fuerte centro de Rubén Vargas. El internacional suizo asistió en los dos goles locales y se sigue erigiendo como referencia de este nuevo sevilla de Matías Almeyda.

Poco después de la hora de partido Almeyda hizo cinco cambios de una tacada y varió su esquema ya que Iheanacho y Akor Adams pasaron a compartir la delantera en una especie de 3-5-2. Alfon, que se estrenaba en el Sánchez-Pizjuán, entró al partido para jugar por detrás de la doble punta. Akor Adams siguió encontrando ocasiones de gol que no materializó y el Al Qadsiah no quería dar su brazo a torcer empleándose fuerte en las disputas y haciendo crecer la tensión del amistoso hasta el punto de que en una protesta Míchel, entrenador visitante y extécnico sevillista, fue expulsado por Munuera Montero. En el descuento, cuando los saudíes ya habían rondado el camino del gol, acabó llegando gracias a un remate acrobático tras rechace de Carvalho. No bubo prórroga y en la tanda de penaltis, Nyland detuvo dos lanzamientos y los sevillistas (Peque, Pedrosa, Manu Bueno y Castrín) no erraron ninguno llevándose un triunfo más sufrido de lo esperado. Aitor Puerta y Joaquín Caparrós entregaron los trofeos del partido llevándose el MVP Orjan Nyland.

Con destellos de buen fútbol, el Sevilla de Almeyda cumplió en su prueba ante la afición en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo siguió demostrando que registra evidentes carencias en defensa y que tiene que afinar la punteria. El entrenador pone las bases de lo que quiere que sea su equipo sean cuales sean los cambios que Cordón pueda acometer en lo que resta de mercado. Quien llegue se tendrá que adaptar al plan del entrenador y suplir el vacío que dejen aquellos futbolistas de cierto peso en la plantilla que se marchen. Antes del debut liguero en San Mames, el Sevilla todavía disputará un amistoso más el próximo domingo 10 de agosto en Toulouse. ¿Habrá podido para entonces el director deportivo cerrar la venta que desbloquee alguna de las numerosas tareas pendientes que tiene todavía el club?

Ficha técnica:

Sevilla FC: Nyland; Carmona (Agoumé, m. 30), Ramón Martínez, Kike Salas (Castrín, m. 65), Suazo (Pedrosa, m. 65); Gudelj (Rivera, m. 82), Sow (Manu Bueno, m. 65); Lukebakio (Alfon, m. 65), Vargas (Peque, m. 66), Idumbo (Iheanacho, m. 65); Akor (Edu Altozano, m. 82).

Al-Qadsiah FC: Casteels; Mahnashi (Al Shahrani, m. 79), Gastón (Carvalho, m. 82), Nacho, Alshamat; Nahitán Nández (Jerry, m. 79), Bonsu Baah (Turki, m. 65), Equi (Abdulaziz, m. 79), Cameron (Hazzazi, m. 79) Al Salem y Retegui (Alothman, m. 79).

Goles: 1-0: Lukebakio, m. 8. 1-1: Retegui, m. 29. 2-1: Idumbo, m. 59. 2-2: Carvalho, m. 90+4.

Árbitro: José Luis Munuera Montero. Mostró una tarjeta amarilla a Rubén Vargas, Yerry y expulsó a Michel, entrenador visitante.

Incidencias: Partido disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán correspondiente a la XIV edición del Trofeo Antonio Puerta. 26.973 espectadores.

Más temas:

Sevilla FC