El Sevilla de Almeyda se viste por la defensa con hasta ocho centrales para elegir

La línea defensiva del Sevilla FC se presentaba a comienzos del verano como uno de los grandes quebraderos de cabeza a los que se enfrentaba la planificación del club, apretado además por la necesidad de poner en el mercado para mitigar la delicada situación ... financiera a su mejor hombre de la zaga, Loïc Badé, traspasado finalmente al Bayer Leverkusen por más de 30 millones de euros, variables incluidas. La marcha del francés venía a dejar más tocada si cabe una demarcación esencial del equipo que terminó a duras penas la complicada campaña pasada entre lesiones, bajo rendimiento y escasez numérica de efectivos. Por fortuna, el aire parece cambiar para la defensa del Sevilla FC en este arranque de curso 2025-2026 gracias a un concienzudo plan en el que todos los actores responsables están poniendo su granito de arena para elevar el nivel y las alternativas, desde el cuerpo técnico de Almeyda hasta la propia planificación de Cordón, pasando también por la faena meticulosa de los servicios médicos.

El Sevilla FC ha pasado de enfrentarse a verdaderos rompecabezas para poder conformar una defensa de ciertas garantías a disponer de golpe y porrazo de hasta una docena de futbolistas entre centrales y laterales, situación que contribuye de manera indefectible a subir rendimientos o, como poco, a aumentar la competencia entre las diferentes opciones del entrenador. El mapa defensivo que se le ha quedado a Almeyda en este sentido es amplio. Sólo para la posición de central, cubriendo sobradamente los dos perfiles, el técnico argentino cuenta con ocho jugadores: Kike Salas, Marcao, Fabio Cardoso, Azpilicueta, Castrín, Nianzou y Ramón Martínez, además de la solución habitual de Gudelj de los últimos años si al míster le surgiera la necesidad. Todo hace indicar que, con el variado abanico de defensas disponibles, la contribución del serbio este curso se enfocará más hacia su posición natural en el centro del campo. Cabe destacar que otro de los fichajes, el pivote Batista Mendy, también puede desempeñarse como central.

Lo que hasta hace pocas semanas se vislumbraba como un panorama desolador y preocupante en defensa es ahora un marco nutrido de piezas y alternativas para el entrenador, obligado prácticamente a realizar una 'criba' de zagueros a la hora de configurar su alineación. El propio Almeyda tiene su responsabilidad en esta mejora aparente, sin obviar que todavía hay que esperar al desarrollo de las jornadas y los resultados para constatar que el Sevilla FC no sólo ha incrementado de manera considerable la cantidad de elementos defensivos sino también la calidad en dicha línea. El argentino, sin ir más lejos, ha mostrado su valentía y apuesta por la cantera dándole la camiseta de titular en un puesto tan comprometido como el de central al joven del Sevilla Atlético Andrés Castrín en los tres partidos de liga disputados hasta la fecha ante el Athletic Club, Getafe y Girona. El técnico lo quiere ahora mismo integrado al cien por cien en su nómina de defensas, por lo que está por ver en las próximas semanas si el gallego tiene mayor o menor participación con el filial. Los planes pueden cambiar más rápido de lo esperado para Castrín después de su buena puesta en escena en LaLiga. Además, Almeyda ha dado el visto bueno para que Ramón Martínez sea igualmente uno más esta temporada en su plantel y tenga dorsal del primer equipo (22). Por otra parte, el de Azul trabaja a destajo con Kike Salas para devolverle su mejor versión y asentarlo como líder de la defensa. El último partidazo del moronense en Girona sacó una sonrisa a más de uno en Nervión. Ya es el jugador con más despejes realizados en LaLiga (29) y el tercero con más duelos aéreos ganados en la competición (15).

También pone de su parte en la reestructuración defensiva del Sevilla FC el director de fútbol, Antonio Cordón, con dos de sus fichajes a última hora. La apuesta del extremeño se ha centrado en dotar de veteranía, como complemento, a una línea de canteranos pujantes. Conlleva cierto riesgo, pero en el club confían en la aportación de César Azpilicueta (36 años) y Fabio Cardoso (31). El portugués ofrecería entre sus virtudes solidez física y liderazgo, lo que unido a la versatilidad, experiencia y mentalidad ganadora de Azpilicueta debe contribuir a fortalecer significativamente o en momentos concretos de la temporada la línea defensiva del Sevilla, que ha mostrado debilidades preocupantes en los últimos tiempos y no quiere volver a pasar agobios una campaña más. Cardoso y Azpilicueta, como mínimo, complementan las opciones existentes y ofrecen al entrenador más variantes para estabilizar el sistema defensivo del equipo.

A todos ellos se suman los 'eternos' herederos de Diego Carlos y Koundé: Marcao y Nianzou. Desde que aterrizaran hace tres años en Nervión, el brasileño y el francés apenas han podido sumar prácticamente debido sobre todo a las reiteradas lesiones. Aquí está teniendo desde pretemporada un papel importante el cuerpo médico, que ha mimado a ambos para que Almeyda pueda tenerlos a su disposición. Marcao ya ha tenido minutos ante el Athletic y el Girona, mientras que Nianzou está recuperado y listo para reaparecer. Antonio Cordón se mostró convencido en su última comparecencia pública ante los medios de comunicación de que éste será el año del zaguero galo después de perderse 62 partidos oficiales en las últimas tres campañas por diferentes lesiones.

Los laterales, por su parte, quedan doblados. En la derecha, Almeyda cuenta con Carmona y Juanlu, al que puede proyectar por delante. Para la izquierda, ha llegado un titular indiscutible como el internacional Gabriel Suazo. Como alternativa al chileno, Almeyda apuesta por el canterano Oso, que le ganó la partida a un Pedrosa cedido al Elche. Carmona también se adapta al costado zurdo de la zaga y Azpilicueta puede hacerlo igualmente en ambos.