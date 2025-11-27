Almeyda se queda con lo puesto para el derbi: ¿Qué soluciones maneja el entrenador del Sevilla?

La epidemia de las lesiones musculares en el Sevilla ha cobrado especial protagonismo en la antesala del derbi sevillano, con hasta tres nuevos inquilinos en la enfermería por culpa de nuevos problemas físicos en los jugadores del Sevilla, con hasta tres bajas confirmadas y ... que estarán un tiempo en el dique seco. Januzaj y Rubén Vargas no volverán a jugar hasta 2026, con peor pronóstico para el suizo, con una rotura importante en el bíceps femoral. La tercera baja es la de Gabriel Suazo, quien sólo se había perdido el inicio de Liga al no estar inscrito y al que se le detectó una lesión en el sóleo. Un par de semanas KO. Ninguno podrá estar en el derbi. Ni tampoco en la Copa y próximas jornadas de Liga, aunque eso ya coge un poco más lejos. Lo que le importa al sevillista y al propio vestuario es el duelo del domingo frente al Betis, donde Matías Almeyda ha perdido de un plumazo a su banda izquierda titular, siendo especialmente dolorosa la ausencia de Suazo, quien no tiene un recambio natural en la plantilla.

No es la primera vez que el chileno se pierde un encuentro, aunque en esas ocasiones anteriores sólo en una de ellas hayan sido por decisión del entrenador, aparte de la Copa del Rey. En las dos primeras jornadas de Liga, ante Athletic y Getafe, el entrenador apostó por cambiar a José Ángel Carmona de perfil, lo que provoca que ese costado se quede prácticamente ciego en la parte ofensiva, puesto que el visueño es diestro cerrado y, cómo mucho, llega a zonas ofensivas por su físico, perdiendo la sorpresa de un buen centro desde ese costado. Otra de las opciones utilizadas fue la de Alfon en un sistema con carrileros, aunque el experimento utilizado frente al Elche no fuese productivo. La tercera opción es que el canterano Oso, quien sólo fue titular en la Copa del Rey, ocupase la banda izquierda en un partido de ese voltaje. Improbable. Le queda una carta que apenas ha pulsado hasta la fecha, como es la de colocar a Kike Salas como lateral. Si como central tampoco le está dando partidos, menos parece que lo haga en el costado, donde el de Morón jugó muchos encuentros con García Pimienta.

Por tanto, Almeyda deberá resolver primero el puzle de la defensa antes de seguir pensando en el resto de su once inicial para el derbi. Puede dejar una línea de cuatro con los canteranos Juanlu y Carmona como laterales, para meter en el centro al capitán Marcao junto al recuperado Azpilicueta. Sería la fórmula de tocar lo menos posible el equipo, con la preocupación de que el Betis ofensivamente es potente y una defensa tan vulnerable y con cambios de posición puede sufrir lo indecible para mantener su portería a cero. Una de las cartas que puede jugar Almeyda, y que estaba en su mente antes de que llegase este encuentro, es la de colocar a Juanlu por delante, ofreciéndole toda la banda. Para conseguir esto necesita introducir un tercer central en la ecuación (Castrín), dejando que Azpilicueta haga las veces de defensor por la derecha a la hora de defender, mientras que se abra como lateral cuando le toque atacar al Sevilla. Carmona también tendría más soltura para subir, aunque el equipo perdería una pieza en el centro del campo o en el ataque.

El dibujo del Sevilla

Porque Almeyda, quien se ha abonado al 4-3-3 o 4-2-3-1, comenzó jugando muchos partidos con un sistema parecido al 5-2-2-1, metiendo hasta dos jugadores ofensivos por detrás del delantero. Es una de las opciones que tiene encima de la mesa. Si Agoumé está para 90 minutos, su pareja en la medular con Mendy es incuestionable. A ellos hay que sumarle a Peque, quien ha crecido en las últimas semanas por delante de los dos pivotes. A este once le faltaría la velocidad que le pudieran meter hombres como Alexis o Ejuke, una de las dudas, al igual que el delantero que cierre el equipo y sea el encargado de intentar decantar el derbi a favor del Sevilla. Isaac ya está recuperado y ofrece más movilidad que Akor Adams, aunque en un partido cerrado el nigeriano puede aprovechar su corpulencia, Cartas que se guardará Almeyda hasta última hora.

En el caso de no plantear un movimiento de dibujo, las opciones ofensivas del Sevilla pasan por decidir a los hombres de banda. Quienes tratarán de hacer daño desde los costados, la principal vía de generación de ocasiones por parte de los sevillistas. Chidera Ejuke demostró ante el Espanyol que ha recuperado parte de esa chispa que parecía olvidada. El nigeriano no está cómodo con su rol de suplente, mientras se mantiene a la espera de una oportunidad. Sin cambio de dibujo y con la obligación de mantener a Juanlu como lateral por detrás, su titularidad estaría prácticamente garantizada, aunque sería nuevamente por la derecha, puesto que en el costado zurdo hay opciones que se adaptan peor al cambio de perfil. Porque para suplir la terrible baja de Rubén Vargas, el futbolista más desequilibrante de la plantilla nervionense, la plantilla ofrece a uno de los fichajes como alternativa o solución: Alfon González. El exjugador del Celta apenas ha podido demostrar si su fichaje ha sido acertado por una lesión de tobillo.

Otra de las incógnitas es el papel que tendrá Alexis Sánchez en el partido. Si está para salir de inicio, con la incidencia que tiene el chileno en el juego del equipo desde su dilatada experiencia, o Almeyda prefiere guardarse una de las pocas cartas que tendrá en el banquillo para intentar cambiar el signo del encuentro. En uno de los mejores partidos del Sevilla en el curso, con su contundente victoria ante el Barcelona, el número 10 saltó de inicio al terreno de juego e hizo encima un gol de penalti. Estuvo activo y participativo. El problema es que ahora debería partir desde una banda, con excesivo recorrido, aunque se meta siempre por dentro. A su espalda estaría un contenido Carmona. Quitar ahora a Peque de la mediapunta es innecesario, por lo que encajar a Alexis no es tan sencillo. Sí lo haría desde un sistema más arropado atrás y donde no tuviera que recorrer excesivos kilómetros para atrás. Jugando por detrás del delantero es donde puede ser definitivo, no más lejos.