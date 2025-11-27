Suscríbete a
Almeyda se queda con lo puesto para el derbi: ¿Qué soluciones maneja el entrenador del Sevilla?

El entrenador deberá modificar su once e incluso estructura tras perder a toda su banda izquierda por las lesiones musculares de Vargas y Suazo

La vuelta de Azpilicueta, única buena noticia para el Sevilla en la semana del derbi

Los jugadores del Sevilla reciben a Azpilicueta tras superar una lesión
Los jugadores del Sevilla reciben a Azpilicueta tras superar una lesión manuel gómez
Alberto Fernández

Alberto Fernández

La epidemia de las lesiones musculares en el Sevilla ha cobrado especial protagonismo en la antesala del derbi sevillano, con hasta tres nuevos inquilinos en la enfermería por culpa de nuevos problemas físicos en los jugadores del Sevilla, con hasta tres bajas confirmadas y ... que estarán un tiempo en el dique seco. Januzaj y Rubén Vargas no volverán a jugar hasta 2026, con peor pronóstico para el suizo, con una rotura importante en el bíceps femoral. La tercera baja es la de Gabriel Suazo, quien sólo se había perdido el inicio de Liga al no estar inscrito y al que se le detectó una lesión en el sóleo. Un par de semanas KO. Ninguno podrá estar en el derbi. Ni tampoco en la Copa y próximas jornadas de Liga, aunque eso ya coge un poco más lejos. Lo que le importa al sevillista y al propio vestuario es el duelo del domingo frente al Betis, donde Matías Almeyda ha perdido de un plumazo a su banda izquierda titular, siendo especialmente dolorosa la ausencia de Suazo, quien no tiene un recambio natural en la plantilla.

