Sevilla FC: Almeyda prepara la final ante Osasuna con la duda trascendental del esquema

Pese a que los entrenadores se empeñen en desdecir lo evidente, como que los esquemas no son piezas inamovibles y que todo dependen de los comportamiento colectivos, lo cierto es que la realidad les termina atrapando. Matías Almeyda varió un sistema que le ... estaba dando resultados (sobre todo fuera de casa) para colocar tres centrocampistas frente al Barcelona, dejando la defensa de cinco en cuatro, y aplastar al todavía campeón de Liga. Desde entonces, tres derrotas consecutivas, con pocos disparos a portería y ocho goles en contra. El castillo se le ha caído al entrenador argentino justo cuando ha variado el sistema y su Sevilla FC ha tomado más riesgos. ¿Qué hará frente a Osasuna?

El encuentro frente al conjunto navarro ha ganado en relevancia. Es el duelo justo previo al último parón internacional de 2025, justo como cuando el Barcelona se presentaba en el Sánchez-Pizjuán, aunque las necesidades actuales multiplican por mucho a las de hace menos de un mes. Cuatro derrotas de forma consecutiva se llevaron por delante a García Pimienta en este mismo año natural. No correría la misma suerte Almeyda en caso de caer ante Osasuna, pero las alarmas saltarían en Nervión y las dudas se centrarían en un técnico que había caído de pie y él mismo se está metiendo solo en un lío.

La recuperación de César Azpilicueta, quien ya ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, le permitiría dejar la defensa que inició el duelo ante el Atlético en el Metropolitano, con el navarro acompañando a Marcao, o incluir una pieza más en la ecuación, con Nianzou esperando su momento para salir de inicio, son olvidar que Kike Salas puede levantar la mano. De cómo disponga su defensa depende el centro del campo e incluso el ataque. Agoumé sigue siendo la gran duda, aunque en el Sevilla son optimistas para que sea el sábado de la partida. Podría disponer un once cercano al ideal. La lesión de Budimir en Osasuna, si los de Lisci salen al Sánchez-Pizjuán con un solo delantero, también condiciona el propio plan del Sevilla, ya que si el rival juega con uno o dos puntas condiciona.

La cuestión está en si a la pareja francesa (Agoumé y Mendy) le acompaña Sow o ya juegan por delante de ellos dos extremos y un delantero, como ha colocado en no pocas ocasiones el preparador azuleño. Alfon es otro de los que ha regresado a los entrenamientos y debe ser pieza relevante mientras se recupera Alexis Sánchez, uno de los atacantes en la enfermería, a los que se les ha sumado Isaac Romero. Akor Adams y Rubén Vargas serán seguro de la partida, con la duda entre Juanlu, Januzaj, Peque o el propio Alfon. Todas estas opciones baraja Almeyda, al que la vuelta al dibujo original, por mucho que interprete como un paso atrás, condiciona sus planes.