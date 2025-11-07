Suscríbete a
Sevilla FC: Almeyda prepara la final ante Osasuna con la duda trascendental del esquema

La recuperación de Azpilicueta y la deseada vuelta de Agoumé le permitirían colocar su once de gala (a falta de Alexis), con la duda entre Nianzou y Sow

Alfon y Azpilicueta se reintegran con el grupo

Matías Almeyda habla con sus jugadores durante un entrenamiento
Matías Almeyda habla con sus jugadores durante un entrenamiento
Alberto Fernández

Pese a que los entrenadores se empeñen en desdecir lo evidente, como que los esquemas no son piezas inamovibles y que todo dependen de los comportamiento colectivos, lo cierto es que la realidad les termina atrapando. Matías Almeyda varió un sistema que le ... estaba dando resultados (sobre todo fuera de casa) para colocar tres centrocampistas frente al Barcelona, dejando la defensa de cinco en cuatro, y aplastar al todavía campeón de Liga. Desde entonces, tres derrotas consecutivas, con pocos disparos a portería y ocho goles en contra. El castillo se le ha caído al entrenador argentino justo cuando ha variado el sistema y su Sevilla FC ha tomado más riesgos. ¿Qué hará frente a Osasuna?

