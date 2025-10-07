Suscríbete a
El Sevilla de Almeyda, líder en goles a la contra

Los de Nervión son el equipo de las cinco principales ligas europeas que más tantos anota de esta forma

Rubén Vargas, el asistente perfecto para el Sevilla de Almeyda

Isaac Romero marca un gol ante el FC Barcelona
Isaac Romero marca un gol ante el FC Barcelona

Fede Tozzo

El gran inicio de campaña del Sevilla FC se explica principalmente por la libreta de Matías Almeyda y por cómo este ha conseguido dar la vuelta a la situación del equipo en tan poco tiempo. Una de las principales armas que ha desarrollado ... el club hispalense, y que no estaba utilizando en los últimos años, es el contragolpe.

