El Sevilla de Almeyda, líder en goles a la contra

El gran inicio de campaña del Sevilla FC se explica principalmente por la libreta de Matías Almeyda y por cómo este ha conseguido dar la vuelta a la situación del equipo en tan poco tiempo. Una de las principales armas que ha desarrollado ... el club hispalense, y que no estaba utilizando en los últimos años, es el contragolpe.

Según Opta, la prestigiosa empresa de análisis de datos deportivos, el Sevilla FC es el equipo de las cinco grandes ligas europeas que más goles lleva marcados al contraataque en la presente temporada. El técnico argentino ha sabido detectar las fortalezas y debilidades de sus futbolistas, organizando a su equipo para mitigar sus puntos débiles y potenciar sus cualidades.

Ante la falta de un organizador de juego jerárquico que marque el tiempo en la medular, ha optado por jugadores que puedan imponer un ritmo alto, intenso y con capacidad para correr durante los noventa minutos de cada partido. Que el Sevilla sea de los tres equipos de LaLiga que más falta comete, más tarjetas recibe, más balones dispute, y más entradas y recuperaciones tenga, no es casualidad.

Cinco de los quince goles anotados hasta la fecha por el conjunto sevillista han venido de acciones al contragolpe, tres de ellos contra el FC Barcelona en esta pasada jornada 8 de LaLiga EA Sports. La apuesta por la velocidad, los balones al espacio de las defensas rivales y la verticalidad le ha venido de perlas a los de Almeyda. Con estas herramientas, el entrenador azuleño ha construido una identidad que ha permitido a los suyos acabar una jornada en puestos europeos por primera vez desde el año 2022.

Otro punto a destacar es la pegada y eficacia que están teniendo los sevillistas, hasta el punto de 'desafiar' a la lógica. A pesar de que la estadística avanzada le da un 8,1 en la métrica de goles esperados, aquellos que miden la probabilidad de que un tiro a puerta se convierta en gol, los blanquirrojos casi doblan el registro con quince tantos convertidos. Lo que parece evidente es que Almeyda tiene claro el plan y espera seguir llevándolo a cabo en las próximas semanas.