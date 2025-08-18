Sevilla FC: Almeyda no iba de farol, ahora le toca a Cordón

Aseguró Matías Almeyda que el sevillismo podría estar orgulloso de su equipo y, pese a la dolorosa derrota en los tiempos, el aficionado acabó con la cabeza alta de la visita a San Mamés. Ni ese penalti señalado por Hernández Maeso, que desquició al ... Sevilla FC durante esos minutos previos al intermedio, derrumbó a unos futbolistas que en otros tiempos se venían abajo a las primeras de cambio. Actitud, esfuerzo, compromiso y también fútbol, que el Sevilla de Almeyda generó numerosas oportunidades, fueron las señas de identidad del equipo en un estadio donde pocos puntúan a lo largo de la temporada.

Cumplió el entrenador que lo marcado en la previa. «El Sevilla nunca se rinde», advirtió Almeyda. Y su equipo sacó ese espíritu para reponerse al 2-0 al descanso con un arranque de segundo tiempo enérgico, en el que igualó el marcador por méritos propios, y en el que cayó de pie por una pérdida evitable en la medular. Si, además, la pelota le cayó a Nico Williams con espacios...

Recuperar la autoestima y la confianza del equipo, pero también del aficionado, era el primer objetivo marcado por el cuerpo técnico. En San Mamés sólo fue el comienzo, pero el camino quedó marcado para que Almeyda pueda contar con el respaldo interno y también el de la grada. Esa alineación casi de circunstancias, con una inédita zaga compuesta por tres canteranos –Juanlu, Kike Salas y Carmona– y otro jugador del Sevilla Atlético –Castrín– se sobrepuso al escenario gracias a ese trabajo solidario que exige el argentino.

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda AFP

Si Almeyda cumplió con su palabra en el estreno, con los atenuantes de esa planificación que lo dejó sin elementos principales, ahora le tocará el turno a Antonio Cordón. El propio director de fútbol se marcó la última quincena del mercado como la fecha clave para su plan y, visto lo visto en Bilbao, ese impulso que debe otorgar al equipo será agradecido por Almeyda. La incorporación de Januzaj, esa sorpresa de última hora antes del inicio liguero, se antoja insuficiente. Sí apunta a esa escasa confianza del técnico en jugadores como Peque, que se quedó sin minutos, o Isaac Romero, el último cambio cuando el partido estaba ya en sus instantes finales. La tarea de Cordón será la de aumentar los efectivos para el entrenador, primero con las inscripciones de los que faltan –Vargas, Iheanacho, Alfon y Suazo– y luego con fichajes que mejoren el nivel tanto en la zaga como en la medular.

Las miradas se centran en Loïc Badé y Juanlu. El francés, ausente en San Mamés, se encuentra en la rampa de salida y esos millones que debe dejar en la caja, ya vengan de Milán o de Leverkusen, tienen que desencadenar un efecto dominó; también sigue abierto el caso del canterano con el Nápoles, como se apunta desde Italia, aunque de momento éste sí se apuntó al estreno liguero para cumplir como lateral diestro. Nadie puede dudar del compromiso de Juanlu, al que le tocó bailar con Nico Williams y con Hernández Maeso, pero que acabó dando asistencias de gol.

Precisamente, goles se esperaban en el pasado de Rafa Mir, ahora también otro foco de las salidas para abrir ese necesario espacio salarial. El Sevilla anunció anoche el acuerdo con el Elche para la cesión del delantero, el enésimo frente abierto para Cordón dentro de ese frenesí de movimientos para confeccionar la plantilla definitiva antes del cierre de mercado.

El tiempo apremia y los primeros tres puntos de la temporada ya volaron del casillero sevillista, pero, en el caso de este nuevo Sevilla, quizá era más importante mostrar que Almeyda no iba de farol. La respuesta de su equipo en un escenario como San Mamés le otorga crédito para seguir construyendo un bloque a su imagen y semejanza. Pero tampoco se le pueden exigir milagros al entrenador argentino, al menos hasta que el club le ponga por delante los efectivos necesarios para competir en igualdad. Y eso es responsabilidad de Antonio Cordón.