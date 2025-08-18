Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC: Almeyda no iba de farol, ahora le toca a Cordón

El Sevilla muestra ese sello que pretende el argentino, pese a esa falta de elementos que se esperan en Nervión antes del cierre del mercado

Athletic Club - Sevilla: Notable en actitud, suspenso en aptitud (3-2)

Juanlu protege la pelota ante Robert Navarro
Juanlu protege la pelota ante Robert Navarro EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aseguró Matías Almeyda que el sevillismo podría estar orgulloso de su equipo y, pese a la dolorosa derrota en los tiempos, el aficionado acabó con la cabeza alta de la visita a San Mamés. Ni ese penalti señalado por Hernández Maeso, que desquició al ... Sevilla FC durante esos minutos previos al intermedio, derrumbó a unos futbolistas que en otros tiempos se venían abajo a las primeras de cambio. Actitud, esfuerzo, compromiso y también fútbol, que el Sevilla de Almeyda generó numerosas oportunidades, fueron las señas de identidad del equipo en un estadio donde pocos puntúan a lo largo de la temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app