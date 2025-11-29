El Sevilla de Almeyda, espoleado por más de 13.000 almas en su último entrenamiento antes del derbi ante el Betis

La semana del derbi siempre es diferente, especial en Nervión. Más si cabe si el duelo ante el vecino se disputa en el Sánchez-Pizjuán, como es el caso. Siguiendo la buena tradición de las últimas temporadas, el club blanquirrojo ha atendido a ... la cita con su gente de indudable valor emocional, abriendo este sábado las puertas de su estadio en la víspera del derbi para que los aficionados sevillistas pudieran rodear y arengar a sus futbolistas durante el último entrenamiento previo al duelo con el Betis.

El ambiente vivido en el coliseo sevillista ha sido espléndido, especialmente desde una grada baja de Gol Norte a reventar. En total, según las cifras facilitadas por el club, han sido 13.427 seguidores los que han asistido al Sánchez-Pizjuán al ensayo del equipo. Los jugadores de Almeyda saltaron al campo bajo los acordes del Himno del Centenario, saludando a la grada y con la sonrisa cómplice hacia su caliente hinchada, como si se tratase de un partido. Cánticos, fervor mutuo y algún que otro mensaje hacia el eterno rival, que a la misma hora se ejercitaba en La Cartuja ante unas 10.000 personas.

🙌🏟️ Ambiente espectacular en el Sánchez-Pizjuán en el entrenamiento del #SevillaFC a puerta abierta previo a #ElGranDerbi ¡El equipo de Almeyda salta al campo al son del Himno del Centenario! 🤍❤️ pic.twitter.com/N2pYZ9Yuut — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) November 29, 2025

🔥🤍❤️Fabuloso fin de fiesta en Nervión: la arenga de la afición del #SevillaFC al equipo de Almeyda antes de #ElGranDerbi pic.twitter.com/1m87Hq2n73 — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) November 29, 2025

El Sevilla FC se encomiendan al empuje de su estadio en un duelo al que llega tras caer en el campo del Espanyol (2-1), de donde salieron lesionados muscularmente Rubén Vargas, Januzaj y posteriormente en la resaca del choque Gabriel Suazo para unirse a Nianzou en la enfermería. Los cuatro se pierden el partido contra el Betis. Sí recupera el míster argentino a Alexis y Azpilicueta, además de a Carmona tras cumplir sanción. Los tres apuntan al once titular.

Navas, con el equipo y ovacionado

Durante el entrenamiento, se pudo ver sobre el césped junto al equipo al mito Jesús Navas, ovacionado por la afición: «Estos partidos son increíbles, para darle una alegría a la afición, que es la que nos lleva siempre en volandas. Agradecido por que hoy estén aquí animando al equipo. Ojalá mañana vaya todo bien. Sentimiento por darlo todo, orgullo, tenemos un entrenador que es idóneo y el Sevilla va a ir a por todas. La gente viene a arroparnos, es fundamental para conseguir los triunfos. Estaré en el palco mañana, animando, apoyando, empujando para que ganemos el partido«, dijo el palaciego a los medios del club.