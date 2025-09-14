El Sevilla alcanzará los 50 partidos sin enlazar dos victorias consecutivas

El Sevilla no pudo conseguir derrotar al Elche el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-2). El equipo nervionense consiguió ponerse por delante en el marcador gracias al gol de Isaac Romero, pero en el segundo tiempo André Silva y Rafa Mir consiguieron darle la vuelta al partido. Peque conseguiría rescatar un punto para los de Almeyda que, no obstante, no pudieron enlazar dos victorias de forma consecutiva una vez más.

Tras derrotar antes del parón al Girona a domicilio, el equipo nervionense esperaba poder repetir victoria ante un recién ascendido jugando como local, pero, de nuevo, se le escapó esta posibilidad de sumar seis de seis y la racha sin conseguir encadenar dos triunfos ya se ha convertido en histórica. Y es que, tal y como ha difundido Fran Martínez (@LaLigaenDirecto), ante el Alavés el próximo sábado el Sevilla jugará su partido número 50 desde la última ocasión en la que consiguió dos victorias seguidas.

La racha puede ser más dolorosa próximamente, ya que el equipo nervionense nunca estuvo más de 54 partidos (sucedió entre 1976 y 1978) sin conseguir ganar dos encuentros consecutivos en Primera división.

El Sevilla no logra encadenar dos triunfos en LaLiga desde abril de 2024, cuando de hecho acumuló tres victorias seguidas al derrotar primero al Getafe (0-1) y luego a Las Palmas (0-2) y al Mallorca (2-1). Quique Sánchez Flores era el entrenador del equipo por aquel entonces.

