Sevilla - Alavés, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

El Sevilla FC recibe este Domingo de Resurrección al Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde tratará de sumar por fin una victoria después de seis encuentros como local en los que solo sumó seis puntos. También se trata de un choque crucial, que empezará a partir de las 18.30 horas, para que los sevillistas se resarzan de las cuatro derrotas consecutivas.

Son precisamente esas cuatro últimas derrotas (0-1 ante el Athletic, 2-1 en el derbi ante el Betis, 1-2 frente al Atlético de Madrid y 1-0 en Valencia) las que propiciaron la destitución de Xavier García Pimienta como técnico del Sevilla. En cuanto al bagaje del Alavés, el conjunto vitoriano viene de caer ante el Real Madrid (0-1), aunque el choque precedente ante el Girona lo ganó (0-1).

El reestreno de Caparrós

Joaquín Caparrós copará gran parte del protagonismo en este Sevilla -Alavés, siendo esta la cuarta etapa del utrerano al frente del banquillo nervionense. En este reestreno, el técnico no podrá contar con el sancionado Kike Salas ni con los lesionados Nianzou, Akor Adams y Rubén Vargas.

Los hispalenses encadenan su peor racha histórica ante el Alavés, equipo con el que han caído en sus últimos tres partidos. Como bagaje, las vistas del cuadro babazorro al Sevilla se han saldado con quince triunfos locales, tres empates y dos victorias visitantes. El choque del pasado curso en Nervión finalizó con un resultado de 2-3 (Rafa Mir y Ocampos / Tenaglia, Kike García y Rubén Duarte).

El utrerano quiere arrancar su cuarta etapa con un triunfo ante el Alavés que relance al equipo y engache a la afición; el efecto Caparrós busca recomponer la atmósfera de Nervión, donde el Sevilla no gana desde hace cuatro meses