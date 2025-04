Velarde - Sevilla: Cumplió con el guion esperado (0-2)

El Sevilla FC cumplió con lo esperado en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los de Jorge Sampaoli ganó con solvencia al Velarde CF en un partido que para los aficionados cántabros era una fiesta. Los locales plantaron cara y pudieron contener defensivamente a un rival muy superior en categoría y juego pero al que le costó ver portería media hora.

No se quiso arriesgar el argentino y partió de inicio con un once bastante de gala dejando solo una plaza para un canterano Kike Salas , pero no como central, si no como lateral izquierdo. Además quería dejar claro que el Mundial no empieza hasta dentro de ocho días y alineó a cuatro futbolistas internacionales: Dmitrovic, Gudelj, Montiel y En-Nesyri . Sampaoli consciente de que en el partido se jugaba más que una clasificación ya que anímicamente y nivel de seguridad podía proporcionar muchos beneficios a sus jugadores de ahí el tomarselo con la seriedad que merece aunque la diferencia de divisiones fuese de cinco entre uno y otro equipo.

Como era de esperar el Sevilla fue el claro dominador desde el inicio aunque tardó en abrir el marcador 30 minutos. Ya en los primeros 10 minutos fueron varias las ocasiones del conjunto blanquirrojo aunque ninguna clara a la portería. La más peligrosa, en esos minutos iniciales, llegó de una jugada armada por Montiel que deja a Rakitic para que la coloque para que Isco rematase de cabeza por encima de la portería. El peligro del Sevilla llegaba sobre todo por la banda derecha ya que en la izquierda tanto Kike Salas como Isco estaban un poco descolocados y el malagueño, por ejemplo acababa metiendose hacia en centro del campo. El conjunto cántabro estaba muy bien cerrado en defensa y evitó que el rival consiguiese enarbolar jugadas de peligro durante gran parte de la primera mitad con especial mención del portero, Manrique, que tuvo varias intervenciones que evitaron que la diferencia en el marcador fuera más amplia de la que llegó al descanso. En concreto, en el 20, el cancerbero velardista reacciona bien a un disparo de Isco que rebotó en un compañero y cambió de dirección pero no pilló desprevenido a Manrique . Poco después despeja con solvencia un chut de Suso. Asediando de esa manera estaba el conjunto hispalense hasta que consiguió el gol Tanguy Nianzou en un remate de cabeza a centro de Óliver que remató a la red local. Pero no cejó el empeño sevillista antes del descanso, aunque sí que dió algo de espacio al rival que pudo construir alguna jugada pero sin apenas cruzar la línea del medio del campo.

En la reanudación, el Sevilla seguía sin dar tregua al Velarde y a los tres minutos Jorge tuvo que sacar bajo palos un cabezazo de En-Nesyri y solo un minuto después Manrique despejaba un buen disparo de Isco. Llegaron los primeros cambios y Sampaoli daba entrada a Rafa Mir y retiraba a En-Nesyri. Al borde de la hora de partido Una falta al borde del área se convertía en otra oportunidad de gol para el Sevilla pero Isco estrellaría el balón contra la barrera rojinegra. El malagueño dejaría sus sitio después de esta acción a Januzaj, y Montiel a Navas. De nuevo ponía a prueba a la defensa velardista el Sevilla con un disparo de Suso que despejaría Miki y otro de Óliver que atajó el portero local, que firmó una gran actuación en el importante choque, aunque no pudo terminar el partido después de lesionarse en el 84. En el 73 se produjo la mejor noticia del partido que fue la vuelta a jugar de Fernando después de más de dos meses apartado del terreno de juego por un proceso vírico del que le ha costado recuperarse. El partido se fue adormeciendo por ambas partes, por la local por una cuestión de físico, y por la sevillista por no ser capaces de encontrar huecos, aunque al borde de cumplirse el tiempo reglamentario Rafa Mir hacía el segundo después de un centro de Navas. Pese a todo el Sevilla vuelve a dejar dejando patente en un partido más que propicio para reencontrarse con el gol que el problema del equipo en ese aspecto, ya que por dominio y presencia en el área rival no fue.

De este modo cumple el trámite el Sevilla de la Copa del Rey y se va al parón con muchos aspectos que analizar y arreglar para revertir la crítica situación en la que se encuentra el equipo.