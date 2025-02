Valencia - Sevilla, las notas de los jugadores: ¡Aten ya a Badé!

Si la varita de Monchi la pifió en verano hay que reconocerle que en enero acertó de pleno con Badé. Un tipo que andaba aburrido en Nottingham, donde no vieron lo que está ahora desplegando en Nervión. Pero anda cedido, así que ¡átenlo ya! Porque ... no se puede marchar este francés con pelo ensortijado, cuerpo musculado, buena posición y acierto hasta goleador. Un descubrimiento que abrió la lata en Mestalla y que aburrió a Cavani, Castillejo, Hugo Duro y a Kempes o Villa si hubieran aparecido por ahí. Vaya exhibición. Y acompañándole en las notas positivas, un Ocampos que es un potro incombustible. No paró el argentino de dar por saco a los valencianistas, mordiendo cada balón como si fuera el último. Tremendo. Así se gana la tranquilidad y se sueña hasta con cotas que hace nada eran impensables. A por el Manchester United.

Así jugaron Dmitrovic Bien Ni se despeinó. El Valencia amagaba pero quitando un centro malaje de Foulquier y un tiro de Castillejo no tuvo demasiada faena. Asentado como titular. Jesús Navas Notable No es ya lo que corre, que a eso estamos acostumbrados, sino que se empleó en las coberturas al segundo palo. Dejó a Cavani en estatua quitándole el balón en su chilena. Badé Sobresaliente Para ver repetida una y otra vez su actuación. ¿En serio en Nottingham no jugaba? Vaya pelotero caro. Que lo fichen ya en propiedad de una vez. Gudelj Notable Serio, sereno, duro, contundente. Nada, que todos los entrenadores lo ven como central y Nema pues cumple ahí a la perfección. Mucho mando. Rekik Aprobado Hacía tanto tiempo que no jugaba que se tuvo que presentar a los compañeros. Sufrió un poco al principio y luego pidió el cambio pero anduvo firme en su zona. Fernando Bien Despliegue de los suyos, de esos que parece que hay dos Fernandos en el campo. Se libró de una buena cuando Del Cerro no pitó el penalti por la mano. Jordán Aprobado Jugó al límite y cuando vio la amarilla fue sustituido. Movió bien la pelota y supo dosificarse cuando atacaba el conjunto local. Ocampos Notable Dicen que todavía sigue corriendo por Mestalla. Algún defensa valencianista soñará con él viendo que le adelanta por el pasillo de su casa. Qué intensidad. Suso Bien Confía tanto en su disparo que a veces se precipita pero en otras es una delicia. Vaya golazo metió de primeras desde la frontal. Y dio la tranquilidad. Bryan Gil Bien Tuvo un rato loco a Foulquier, que tampoco está muy allá de la azotea. Aplicado en defensa y con vuelo en ataque. Aplaudido en el cambio. En-Nesyri Bien Con las vendas se va poniendo el disfraz de momia a plazos pero en el campo está muy vivo y trabaja una barbaridad para el equipo. Siempre amaga con peligro. Rakitic Aprobado Veteranía para saber jugar esos minutos finales. Montiel Bien Asistencia en el 0-2 y serenidad en la banda izquierda, a pie cambiado. Marcao Aprobado Minutos para seguir sumando. Lamela Sin calificar Poco tiempo. Rafa Mir Sin calificar Poco tiempo también. José Luis Mendilibar Bien Cuatro atrás, todos en su sitio, la gente solidaria, goles a balón parado… La lógica gana, y ya está.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión