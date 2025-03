Talaverón salva de la quema al Sevilla Atlético en una remontada agónica (2-1)

El Sevilla Atlético ha conseguido un triunfo agónico y por la mínima en el tiempo extra del partido ante un Yeclano que le puso las cosas muy difíciles en el Jesús Navas en un compromiso que tuvo absolutamente de todo, bueno y malo, y donde sobresalió un final apasionante, porque Isaac Romero y Diego Talaverón fueron los encargados de darle la vuelta al marcador a la diana conseguida previamente por Álvaro González, que fue quien puso el primer tanto en el marcador para sorpresa de los presentes. Y es que el filial sevillista vuelve a ganar varias semanas después pese a que el Yeclano fue superior en una parte importante del partido, donde apenas se le notó que jugó con dos jugadores menos desde la primera media hora de la cita. Y lo hizo mejor hasta que el filial despertó en el tramo final.

Los pupilos sevillistas no arrancaron mal este domingo en un partido que era crucial porque seguía ocupando la última plaza del Grupo IV de Segunda Federación, un problema que ahora le atañe al Utrera, y trabajaron para que el grupo no quedara en evidencia por haber jugado una hora con esos dos jugadores má s y no haber creado apenas peligro sobre la meta murciana desde que tuvo esa clara superioridad numérica. Hasta que Isaac espabiló al equipo con su primer gol con una jugada en la que volvió a demostrar su potencia y constancia por el flanco zurdo.

Fue el Sevilla Atlético el que gozó primero de las más claras en botas especialmente de Musa Drammeh. En una el balón se pasea por el área pequeña y el delantero no llega a concretar su remate. Se superaba el primer cuarto de hora cuando el visitante Diego Ruiz veía la roja directa, y poco después, era Paco López quien enfilaba el túnel de vestuarios, dejando al rival de los sevillistas con nueve en la carretera de Utrera. Extrañamente le vino bien la inferioridad numérica al Yeclano, que fue dueño y señor del grueso del encuentro hasta que Isaac marcó ese tanto primero, y luego fue Talaverón, con una volea a media vuelta, quien consiguió darle la vuelta al marcador para júbilo de los más de 300 sevillistas que acudieron a apoyar al equipo.

El defensa central Kike Salas fue titular tras un mes sin jugar, concretamente desde que él mismo rascó un punto con un cabezazo en Balaídos con el primer plantel. Dos meses hacía que el moronense no se ponía la camiseta del filial sevillista, mientras espera que la llegada de un central al vestuario de Sampaoli logre desbloquear su salida al Tenerife.