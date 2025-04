El Sevilla FC y Braulio Vázquez acercan posturas

En todo tipo de relaciones hay algo claro, y es que un clavo saca otro clavo. El Sevilla no tiene tiempo para llorar la pérdida de Monchi y ya trabaja en traer a otro director deportivo de garantías . El tiempo apremia ... y el mercado de verano no para por nadie, Monchi ha dejado la planificación empezaba y quien coja su relevo tendrá mucho que hacer, sobre todo, en el apartado de los cedidos a los que hay que buscarles una salida. De esta forma, el Sevilla busca un perfil externo al club , que no tenga vinculaciones con Monchi y que venga a Sevilla con la agenda limpia. Un perfil rupturista con el pasado y de garantías para afrontar el reto que supone una temporada que pretende superar los escollos de la anterior, que no son pocos.

Una persona que esté en la onda del técnico del Sevilla , José Luis Mendilibar, que goza de una gran popularidad entre el sevillismo gracias a la resurrección del equipo bajo su mando. Braulio Vázquez es esa persona . Un trabajador del fútbol con una filosofía parecida a la del de Zaldívar quien, a su vez, mantiene ciertas similitudes con Jagoba Arrasate, técnico rojillo. El club de Nervión parece tener clara su prioridad y le ha ofrecido una propuesta , consciente de que el principal escollo es convencerlo. El director deportivo del Osasuna renovó su contrato hasta 2026 y ha admitido estar muy cómodo en el club navarro. De aceptar, el Sevilla tendría que abonar una cláusula de rescisión de 150.000 euros al Osasuna , un precio simbólico que los sevillistas pueden asumir teniendo en cuenta los más de tres millones de euros que Monchi ha dejado en las arcas del club con su marcha al Aston Villa. Así, la pelota está sobre el tejado de Braulio Vázquez , el cual lleva seis temporadas trabajando para el club rojillo. Lo cogió en Segunda División y este año lo ha metido en la final de la Copa del Rey y clasificado para la Conference League . El gallego parece haber tocado techo esta temporada con el Osasuna y podría ser un buen momento para cambiar de aires dejando el pabellón bien alto. Fuentes cercanas al director deportivo auguran que en pocos días este entuerto se resolverá , puesto que ninguna de las partes dispone de mucho tiempo. De dar una respuesta negativa, el Sevilla tendría que reaccionar rápido con su plan b , que no sería otro que Víctor Orta, el cual se encuentra sin equipo, pero escuchando ofertas y, presumiblemente, esperando a que la entidad hispalense se decida pronto. Orta salió el pasado invierno del Leeds United y, desde entonces, fue coronado como el sustituto natural de Monch i . Su pasado laboral junto al de San Fernando y su estancia en Sevilla durante varios años lo configuraban como el sustituto idóneo. No obstante, la idea de los dirigentes blanquirrojos es la de probar algo diferente . La candidatura que ha perdido más fuelle de todas es la de Fernando Navarro, el cual tendría la posibilidad de seguir en la dirección deportiva si el nuevo encargado de la planificación así lo estima. Mientras Braulio Vázquez analiza bien sus cartas, el Sevilla debe elaborar una lista con las prioridades a tratar en cuanto él o el sustituto que venga tenga que abordar los principales asuntos de la planificación. Un mercado movido Bien es cierto que el Sevilla ha movido ficha rápido en un par de asuntos que urgían: la renovación de Mendilibar y el fichaje de Badé . Además, la incorporación de Gattoni, fichado en invierno, y la renovación de Gudelj dejarían resuelta la situación de la defensa sevillista. Con Monchi fuera, el nuevo director deportivo deberá abordar con urgencia la situación de los jugadores cedidos que se incorporarán al club de forma inminente. Muy pocos serán tenidos en cuenta por Mendilibar, por lo que habrá que buscarles una solución en forma de cesión o venta. Por otro lado, está el asunto de vender activos . El Sevilla no goza actualmente de una gran cantidad de jugadores golosos para el mercado. Bono, En-Nesyri o Acuña son claros candidatos a ventas, de llegar una buena oferta. Además, el club sevillista cuenta con algunos jugadores que han finalizado su ciclo en Nervión y estaría interesado en vender, como pueden ser Papu Gómez, Rekik o Rafa Mir . Y lo último, pero no menos importante, los deseos de José Luis Mendilibar. El técnico del Sevilla no ha tenido oportunidad para hablar de las posibles incorporaciones en este mercado de verano. El culebrón de la marcha de Monchi ha llegado hasta a empañar la renovación del de Zaldívar. Sin embargo, no hay que olvidar que Mendilibar tiene por delante una temporada entera para dar continuidad a su buen hacer y, como es lógico, tendrá en mente algunos perfiles que desea incorporar a sus filas y que hasta que no haya director deportivo no se podrán conocer. Noticias relacionadas La segunda etapa de Monchi en el Sevilla FC, corta pero intensa

El Sevilla acaba con el culebrón de Monchi

