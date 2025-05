Kohfeldt: «No tenemos mucho que perder y sí mucho que ganar»

El t écnico del Wolfsburgo, Florian Kohfeldt , ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial de la UEFA para analizar el trascendental duelo de Champions ante el Sevilla FC de este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El entrenador alemán, en primer lugar, quiso destacar el poderío de los nervionenses, que se juegan todo a una carta en este choque y en la última jornada en Salzburgo.

«El Sevilla FC es un equipo muy intenso, consigue recuperar pronto el balón y nos tenemos que preparar para eso. Con el balón son muy fuertes y tienen profundidad, nos pueden hacer daño. Además tienen calidad individual. Juegan casi siempre con cuatro atrás, pero también se adaptan al partido en cada momento. Nosotros tenemos que ser rápidos en las acciones de ataque«, destacó Kohfeldt.

El Wolfsburgo ha llegado a Sevilla con una baja muy sensible de última hora, la de su guardameta titular Casteels, que había jugado todos los partidos oficiales del equipo hasta el momento. El belga ha dado positivo por coronavirus y se ha quedado guardadndo cuarentena en Alemania. «Que el capitán sea baja a última hora no es nada agradable, pero su sustituto es uno de los líderes del vestuario, mañana vamos a tener un buen portero. Del resto de jugadores no hay nadie en cuarentena. Yo me he ocupado del tema deportivo, del resto no he tenido que hacer nada. He hablado con Pervan en el aeropuerto, está ilusionado. También he hablado con Koen Casteels y no tiene síntomas y eso nos tranquiliza«, dijo el técnico del Wolfsburgo.

Sobre la presión clasificatoria que tiene el Sevilla , comentó que «es un partido muy importante. Nosotros no estamos en la mejor situación, pero no tenemos mucho que perder, tenemos mucho que ganar. Estamos con ganas y con alegría de seguir en la competición», analizó.

«Cuando salió el sorteo creí que el Sevilla era el mejor equipo del grupo y sigo pensando que es el favorito, pero ahora tiene la presión de ganar», concluyó Kohfeldt.

Guivalogui: «Bono y Óliver son buenos amigos»

Junto al técnico del Wolfsburgo, compareció su jugador Josuha Guivalogui, pivote francés del cuadro germano, que hizo alarde de su buen castellano respondiendo a una pregunta en la que se le recordó su pasado por el Atlético de Madrid, donde coincidió con los ahora sevillistas Bono y Óliver Torres: «Sigo mucho LaLiga y tengo aquí buenos amigos como Bono y Óliver Torres. Tenemos que hacer un partidazo para ganar al Sevilla, pero podemos vencer a cualquiera si realizamos bien nuestro trabajo», dijo el centrocampista.