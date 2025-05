«Víctor Orta es el sustituto perfecto de Monchi»

Víctor Orta ya construye el Sevilla FC del futuro con unas ganas tremendas, como transmitió en su presentación, y tras una enriquecedora experiencia de seis años en el Leeds United que ha forjado su madurez como director deportivo de élite. En ... 2017, nada más aterrizar en el conjunto del norte de Inglaterra, eligió para liderar el banquillo de 'The Whites' a la dupla de entrenadores conformada por Thomas Christiansen y Julio Bañuelos. El primero llegó a ser delantero de la selección española. El segundo, de Miranda de Ebro y un verdadero trotamundos del fútbol. Bañuelos, antes de trabajar con Orta, pasó por los banquillos de equipos como el Alavés, Mirandés, Burgos, Olot, AEK Larnaca o Apoel. Estuvo también en Indonesia y actualmente dirige su academia de formación de futbolistas en Nueva York, Estados Unidos.

A Julio Bañuelos le parece un completo acierto la elección de Víctor Orta como director deportivo del Sevilla FC. Así lo expresa en su charla con ABC de Sevilla . Acaba de llegar a España. Se toma un mes de vacaciones en su tierra natal, en Miranda, con sus padres, familia y gente cercana. «Yo tengo una experiencia muy positiva con Víctor. Él nos dio la oportunidad de trabajar y conocer el fútbol inglés. Veníamos de jugar en la Europa League con el Apoel. En el Leeds fue una experiencia preciosa… fue todo muy bonito. Es un gran profesional, muy válido. Se dedica por y para el fútbol. Conoce absolutamente todos los entresijos de este mundo, que es muy complejo. Víctor empezó trabajando en Radio Marca, por lo que conoce también todo el ámbito periodísitico, el futbolístico… todo. Se mueve muy bien. Aparte de tener unos conocimientos muy buenos, muy interesantes en su parcela, está muy bien rodeado, de profesionales que controlan a la perfección el mercado. Su llegada al Sevilla FC es un paso importante en su carrera. Víctor se lo merece. Es un excelente profesional que además conoce todo lo que es Sevilla y el Sevilla FC, porque ya estuvo allí. Es el sustituto perfecto de Monchi. Pero no hay que compararlo con Monchi. Él es él, aunque la línea que elige el club sí se puede decir que es muy continuista», asegura Bañuelos.

Thomas Christiansen y Julio Bañuelos, en un partido del Leeds United

Cuestionado por la forma de trabajar de Víctor Orta, el entrenador explica que «con nosotros interactuaba mucho, pero siempre desde el prisma positivo. Él nunca se metía como hacen otros directores técnicos o deportivos en temas de alineaciones o en el trabajo del día a día. El 'feedback' con Víctor era muy bueno. Él intentaba ayudarnos en todo lo posible. Ni Thomas Christiansen ni yo podemos decir nada negativo de Víctor Orta. No nos puso problemas a nada de lo que pedimos en un gran club como el Leeds United . Su contacto era permanente con el entrenador para las posibles incorporaciones y para ver siempre cómo podíamos mejorar. Él es una persona muy proactiva, que se anticipa siempre a los acontecimientos, a lo que puede ocurrir. Todo eso nos ayudaba a conocer más rápido la idiosincrasia del fútbol inglés. Tuvo un comportamiento impecable con nosotros y siempre nos ayudó», sentencia.

También aplaude Bañuelos la determinación del Sevilla FC por haber encomendado su proyecto a un entrenador como José Luis Mendilibar : «Mendilibar me parece una maravilla. Hay que reconocer el mérito del Sevilla FC por haber dado el paso por un entrenador que, igual no era de los mediáticos, pero que ha demostrado un rendimiento espectacular. Eso es algo que nos ilusiona a muchos entrenadores… a todos aquellos que han tenido que picar piedra en tercera división, en segunda b o que han tenido que salir fuera. Lo que ha conseguido Mendilibar tiene muchísimo mérito y, personalmente, lo aprecio mucho. Me encantaría verlo trabajar. A la vista están sus resultados».

Los entrenadores españoles están de moda

Y es que los entrenadores españoles vuelven a estar de moda, con Mendilibar como campeón de la Europa League; Guardiola , de la Champions, o Luis de la Fuente , de la UEFA Nations League. «Es algo que agradecemos los técnicos españoles, como es el caso de los que tenemos que salir fuera. Es muy positivo. El boom de la selección española ganadora del Mundial y las dos Eurocopas también nos vino bien. Todo eso provoca salidas profesionales para los entrenadores de nuestro país y tenemos que aprovechar nuestras oportunidades», dijo.

Bañuelos ve un panorama esperanzador en el Sevilla FC de Orta y Mendilibar. Mientras, él disfruta de un gran proyecto formativo en Estados Unidos, sede del próximo Mundial junto a México y Canadá. «Llevamos una academia en la cual yo soy el director. Tenemos a chicos entre los 4 y los 18 años, edad en que ya los mandamos a las universidades o a la MLS. Es una labor de formación para chicos y chicas, que creo que son los mejores de allí. Es una experiencia nueva, que a mí me daba también un poco de tranquilidad, de estabilidad. Me atraía mucho trabajar en América. Está siendo una experiencia muy positiva, con mucho trabajo. Se va notando el crecimiento del fútbol en el país. Se ve que estamos en premundial», concluyó.