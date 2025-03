Sampaoli: «Los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme y no encuentran resultado»

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha incidido en la importancia de la adaptación rápida del equipo a su sistema y de conseguir tratar a los rivales «de igual a igual». El argentino atendió a los medios en la previa del partido de Champions League contra el Borussia Dortmund desde la sala de prensa del estadio Signal Iduna Park. «La evolución se verá en el campo. La intención es adaptarse rápido a una forma de convivir que tiene la proyección, que somos nosotros, intentando que ellos puedan desarrollar un funcionamiento colectivo para que nos permita economizar fuerzas. El primer paso es competir ante cualquier rival de igual a igual. Ahí ya estamos elaborando estrategias visuales en el campo para tratar de convencer a un equipo que no viene de etapas anteriores negativas, viene de etapas muy positivas y tiene que tratar de recobrar la memoria muy rápido».

«La motivación es endógena de dentro hacia afuera, ellos me tiene que demostrar a mi que tienen ganas de mejorar. Lo más importante en nuestra llegada es la organización y en ella la idea de generar la posibilidad de que haya algo en común, que los esfuerzos no seas aislados sino conjuntos», destacaba el preparador argentino.

Cuestionado por la situación de Marcao, señaló que «más allá de mis intenciones conozco bastante serán sus sensaciones yo quiero que juegue y todos los partidos pero hay una situación veremos qué respuesta tiene en la recuperación, por lo que lo conozco necesita competir. Si supera molestias particulares lo mejor que le puede pasar es jugar». También habló del estado de salud de Fernando «es un jugador que quisiera tener ya pero no dependo de mi consulto al medico y me dice que la evolución es más lenta de lo normal. El grupo lo necesita, porque es un jugador con mucha capacidad pero lamentablemente hoy no está».

Analizó al equipo «creo que hay un grupo humano que puede generar modificaciones futbolísticas y esperamos que en el corto plazo. Cuando el equipo se suelte y juegue sin presiones va a conseguir mejores sensaciones internas y externas, en ese proceso estamos».

Sobre la importancia de recuperar antes lo emocional o lo competitivo comentó «creo que van de la mano, tenemos que ser un equipo que compita de la mejor manera con equipo que tienen argumentos que hacen que su etapa evolutiva. Nosotros tenemos que de menor a mayor intentar recuperar la forma que nos identifique necesitamos descubrir qué somos y para eso tenemos que empezar crecer grupalmente debajo de una idea».

«El diagnóstico de un equipo que no está bien y que viene con resultados negativos y con la esperanza apagada, es difícil. Creo que los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme y no encuentran resultado y se desaniman, y me parece que en esa realidad se están haciendo diagnósticos equivocados. A veces el equipo no corre bien y por ahí no puede generar y ahí está un poco más diezmados. Cuando encuentre una consolidación colectiva va a generar que esa parte física en un punto separado sea colectivo. Son un montón de aristas. Si un equipo juega mejor que otro todos esos aspectos son menores, y este equipo necesita jugar mejor. Si no tiene el balón, por características de los jugadores que estamos hablando, le va a costar, porque es un equipo construido para jugar», señaló el entrenador.

Sobre hacer recaer la responsabilidad del juego en los jugadores más veteranos como Papu, Isco o Fernando añadió que «son jugadores de mucha experiencia, de haber logrado cosas. Tienen que tener la responsabilidad de juego y en ese sentido uno siempre encuentra excusa o razonamiento en el otro. Puedo responsabilizar a cualquiera. Venimos a intentar construir algo que tiene que ver con nuestra forma y vamos a necesitar de futbolistas que dentro de sus posibilidades den lo máximo que pueda. Tenemos jugadores que los dan pero puede que la forma no sea la correcta y eso es lo que buscamos»

«Creo que el Borussia Dortmund tiene piezas claves individuales y colectivas muy fuertes están pasando un buen momento. Yo pienso en la evolución de mi equipo. Desde nosotros tenemos que tratar de neutralizar las capacidades de esos jugadores que seguramente sea complicado», concluyó.