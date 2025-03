Sampaoli desnuda la planificación

El derbi fue el noveno partido de la era Sampaoli , secuencia válida para ir generando algunas conclusiones interesantes en cuanto a la decisión de calado que tomó el club hace un mes relevando a Julen Lopetegui y que también responde o ... aclara un buen puñado de sospechas relativas a la planificación y al proyecto del Sevilla FC 2022-2023. Pese a que el duelo de la eterna rivalidad dejó más lecturas positivas que negativas, por la mera complejidad del contexto que inquieta a este equipo, la realidad de los números sigue siendo preocupante por Nervión. Cuesta un mundo ganar y el ciclo anual de LaLiga está a punto de cerrarse mañana ante otro rival que pelea por la Champions como la Real Sociedad en la antesala de un parón que se extenderá durante un mes y medio y en el que el Sevilla FC tiene mucho trabajo y más responsabilidad por delante.

La percepción generalizada es la de que Jorge Sampaoli ha reparado de manera significativa el aspecto mental de un vestuario que yacía totalmente desmoronado en los últimos partidos del anterior técnico. Futbolísticamente, los pasos dados por el argentino no se han materializado hasta la fecha en la evolución deseada, si bien el bloque ha ganado en consistencia, se ha cortado la sangría defensiva y se proyecta cierto orden que devuelve la competitividad al grupo. Resulta trascendente también un aspecto fundamental que sí ha conseguido Sampaoli: el vestuario le ha 'comprado' la idea. De las propias declaraciones de los futbolistas se desprende que validan de forma casi unánime el «necesario» cambio de entrenador y que asimilan la apuesta del santafesino como la vía adecuada para despegar.

Se gana en unión, se consolida una evolución suave. Sin embargo, hace falta ganar partidos y de forma cada vez más urgente . La frenética realidad del fútbol no espera al Sevilla FC. La mejoría inculcada por Sampaoli va al ralentí o resulta insuficiente. Pero lo más inquietante es que nadie puede achacar nada al entrenador, que está exprimiendo lo que tiene en sus manos y confirma de paso los augurios de que la plantilla actual no da para mucho más. Los números hablan por sí solos: el Sevilla FC de Sampaoli ha ganado únicamente dos partidos de nueve disputados. Venció en Mallorca sufriendo (0-1) y doblegó al Copenhague en casa (3-0) para agarrar al menos el consuelo de continuar en la Europa League.

El resto del periplo del técnico de Casilda en su intenso primer mes en Nervión se completa con cuatro empates (Athletic, Borussia Dortmund, Valencia y Betis) y tres derrotas (Real Madrid, Rayo Vallecano y Manchester City). El efecto de estos guarismos, en lo que respeta a LaLiga, es que el equipo sevillista sigue en una situación alarmante en la tabla clasificatoria, igualado a 11 puntos con equipos que ocupan puestos de descenso como el Celta y el Cádiz. Con la jornada 14ª que dará paso al parón del Mundial, la competición doméstica ha rebasado ya un tercio del calendario, con lo que los motivos para preocuparse son objetivos.

El certero diagnóstico del derbi

Sampaoli y Monchi Manuel Gómez / ABC

El derbi del domingo, pese a las infinitas aristas que mostró en sus 104 minutos, ofrece sin duda un certero diagnóstico del momento concreto que vive el Sevilla FC. El equipo de Sampaoli fue capaz de salir airoso de los envites que le asestó el Betis en la primera parte, pero luego no supo aprovechar un escenario que se le puso totalmente de cara con las autoexpulsiones de las estrellas locales Fekir y Borja Iglesias. Al Sevilla FC no le dio para más que para empatar el choque, jugando casi toda la segunda parte en superioridad numérica, ante un equipo además con nueve futbolistas al que, táctica y físicamente, no le alcanzaba para abarcar los espacios. Ello destapa las limitaciones y la falta de herramientas con las que cuenta Sampaoli, especialmente en la parcela atacante. Al equipo le cuesta un mundo hilvanar en su fase ofensiva. El proyecto de remontada se quedó a medias para un Sevilla que se limitó a colgar balones y que sólo pudo empatar gracias a la inspiración de Gudelj y con una solución que se antoja la más insólita ante un rival con nueve hombres: el disparo de larga distancia.

En defensa de esa reconstrucción flemática que está llevando a cabo el técnico, están sin duda la compresión del calendario (apenas ha tenido tiempo para realizar entrenamientos) y las lesiones de hombres capitales como Marcao, Nianzou y Fernando . La pelota pasa ahora al tejado de Monchi , quien es plenamente consciente de la situación y sabe que tiene en sus manos la tremenda responsabilidad de subsanar sus propios errores del verano. El Sevilla va a necesitar toda su inspiración, la mejor versión del gaditano en el momento más peliagudo de las dos últimas décadas. La tarea de la reestructuración del plantel en enero será ardua, ya que no sólo hacen falta cuatro o cinco fichajes en los puestos clave, sino que para ello habrá que dar otras tantas salidas, algo que agrava los costes del proceso.