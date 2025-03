El Sevilla regresa a su competición predilecta tras el chasco de la Liga de Campeones

La victoria de este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Copenhague, la primera local en lo que va de temporada, aseguró la tercera plaza del grupo G para el equipo sevillista. Además, el empate que cosecharon Borussia Dortmund y Manchester ... City saca al Sevilla de la Champions tras quedarse sin posibilidades de alcanzar el segundo puesto del grupo. Y es que el Borussia Dortmund le saca tres puntos y tiene ganado el gol average particular tras vencer 1-4 en el Sánchez-Pizjuán y empatar a un gol en el Signal Iduna Park. Por tanto, el conjunto blanquirrojo disputará de nuevo la Europa League, su competición predilecta.

Para algunos, la tercera plaza ha sido un auténtico 'logro' visto el pobre rendimiento que el Sevilla ha mostrado esta temporada en Liga de Campeones. De los cinco encuentros disputados en la fase de grupos, los de Sampaoli solo han ganado un partido , empatado dos y otro par perdidos, a falta de disputarse el choque entre el City y el Sevilla la semana que viene. Pase lo que pase en Reino Unido, es indiferente para los de Nervión, los deberes ya están hechos y la calificación no es muy brillante.

Bien es cierto que el desempeño sevillista de este año en Champions no dista mucho del que mostró el año pasado. El conjunto dirigido por Lopetegui solo obtuvo una victoria en la fase de grupos de la temporada pasada, empató tres y perdió dos. El resultado fue exactamente el mismo que el de este curso. Se obtuvo el billete para la Europa League, en la que se enfrentó al Dínamo de Zagreb en los play off pero que en octavos de final fue ventilado por el West Ham. Uno de los varios agravios que el Sevilla comenzó a acumular desde principios de este año.

Para ver la mejor temporada de los sevillistas en Champions League, hay que remontarse a la temporada 2017-2018. Por aquel entonces era Montella el entrenador y fue el que alcanzó el techo histórico del club en esta competición. Y es que los blanquirrojos consiguieron disputar los cuartos de final ante el Bayern de Múnich , tras superar previamente al Manchester United en octavos de final.

En el historial de Sampaoli se encuentra la dolorosa derrota del Sevilla ante el Leicester City en octavos de final de la Champions. Los de Nervión eran, a priori, los favoritos para pasar de fase. Sin embargo, se encontró con un gran rival, no era de extrañar, puesto que la temporada anterior se erigió como campeón de la Premier League.

De vuelta a la Europa League

Ahora toca mirar a Europa desde otra competición, en la que el conjunto sevillista t iene bastante mejor historial . Así, el Sevilla se ha erigido hasta en seis ocasiones como el campeón de la UEFA Europa League , siendo el equipo que más veces ha conseguido culminar el torneo de forma victoriosa. Siempre que ha llegado a la final la ha ganado, lo hizo en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020 . No obstante, es llamativo que el cuadro sevillista si no alcanza la final, no logra caer en ninguna fase más avanzada de octavos de final.

En la última década, el Sevilla ha caído dos veces en octavos , una en la fase de grupos y otra en los play off. Por tanto, de las ocho temporadas que los blanquirrojos han disputado la Europa League desde la temporada 2010-11 hasta hoy, en cuatro ocasiones ha sido campeón y en los cuatro restantes ha sido eliminado como muy tarde en octavos de final.

Por tanto, los hombres de Sampaoli tienen como objetivo superar los play off de la Europa League el próximo mes de febrero. Esta ronda la disputan los equipos que caen de la Champions ante los segundos de grupo, jugando el primer partido como locales. Esos partidos tendrán lugar entre el 16 y el 23 de febrero de 2023, que será cuando regrese el fútbol continental.