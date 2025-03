Rakitic: «Quizás esta temporada sea una gran oportunidad»

Nueva temporada en Nervión para Ivan Rakitic , que quiere seguir aumentando su cuota de protagonismo en el equipo con buenas actuaciones y goles que ayuden en una ilusionante campaña para los de Lopetegui . El veterano jugador croata es una pieza que cuenta con la confianza del entrenador. Ha tenido participación en 4 encuentros de LaLiga y fue titular en el choque de Champions con el Salzburgo, en el que además anotó el tanto de los sevillistas de penalti.

En declaraciones a ESPN , Rakitic abordó la actualidad de su equipo en este arranque de curso. Admite la igualdad que hay este año en LaLiga, algo que acerca la anhelada posibilidad de luchar hasta el final con los grandes: «Quizás esta temporada sea una gran oportunidad, no sólo para Sevilla, sino también para muchos equipos«, dijo el croata.

«No creo que se pueda decir que esta temporada habrá un campeón con 10 ó 15 puntos de ventaja. Creo que estará muy cerca, tal vez incluso hasta de la quinta y sexta posición«, añadió con firmeza.

Sobre los objetivos ambiciosos del Sevilla FC , piensa que el equipo no debe meterse más presión de la cuenta, sino ir paso a paso : «Creo que a veces no tienes que pensar demasiado, sólo trabajar mucho y luego tratar de disfrutar. Para presionarnos más, no lo necesitamos, porque viene solo. Es suficiente. Por supuesto, intentaremos estar ahí arriba; ojalá, como la temporada pasada, estemos en los últimos tres, cuatro partidos peleando con ellos (con los grandes)».

Finalmente, Rakitic destacó el papel de la afición sevillista, su exigencia y su hambre de triunfos: «Ya sabes cómo es. Es parecido al Barcelona. Recuerdo que después de mi primera temporada en Barcelona, cuando ganamos todos los títulos, a la siguiente temporada lo quieren de nuevo. Es parecido aquí en Sevilla. Tuvimos la mejor temporada de la historia del club y ahora esperan que esta temporada sea aún mejor . Así es, sabemos que ésta es la situación«, concluyó.