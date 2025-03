Rafa Mir y una pretemporada para imponerse

Una de las demarcaciones que siempre depara más atención, porque es la que se lleva la mayoría de las portadas es la del delantero. En el Sevilla de la pasada temporada hubo decepciones claras y un motivo para la ilusión. Rafa Mir se ... erigió, en su primera campaña en un equipo de exigencia máxima como el conjunto de Nervión, en el máximo goleador del equipo. No fueron números para volverse locos pero sí lo suficientemente importantes para adquirir la confianza necesaria para llegar esta pretemporada con el reto de consolidarse como referente ofensivo para Julen Lopetegui. Después, obviamente, el rendimiento de cada uno determinará quien sale de inicio el 12 de agosto en el debut liguero.

El mercado, a priori, no le tiene señalado como una de esas posibles ventas que sirvan para la reconstrucción que quiere llevar a cabo Monchi en el primer equipo sevillista. Rafa Mir cuenta para el proyecto de la 2022-23 y en el club tienen plena confianza en que el delantero procedente del Wolverhampton dé un paso más en sus estadísticas en su segunda campaña en el club. «Rafa, en su primera temporada, ha respondido bien. Delanteros hacen falta en todos los equipos. Tenemos dos y cualquier equipo europeo los querría tener. De hecho ha habido llamadas y han sido rechazadas. Lo que ha llegado no merece la pena. Tenemos una confianza tremenda en ambos», señalaba Monchi al ser cuestionado por el murciano y su compañero En-Nesyri.

Eso sí, sabe Rafa Mir que llegará más competencia este verano para posición que ocupa. La marcha del cedido Martial vuelve a dejar una vacante a cubrir en el ataque del equipo de Julen Lopetegui, y ahora Monchi tiene que bucear en el mercado para encontrar un delantero que aporte registros diferentes a los que despliegan En-Nesyri y el murciano. Fuentes del club sevillista afirman que la confianza del jugador en su crecimiento individual en esta segunda campaña en Nervión es grande, que llega dispuesto a vender cara su titularidad y confía en ser aún más efectivo en lo que Lopetegui reclama de él en el esquema sevillista.

Los diez goles en la temporada anterior pueden parecer discretos para un referente en un equipo como el Sevilla, pero esos registros tienen condicionantes que hacen que sean más importantes de lo que refleja el simple dato. Y es que esa cifra la alcanzó sin tirar un penalti, disputando únicamente el 54% de los minutos y siendo titular apenas en la mitad de los partidos en los que participó. Necesitó 180 minutos de media para marcar o, lo que es lo mismo, un gol cada dos partidos. Sólo Ben Yedder, Bacca y Gameiro mejoran sus registros en su primer año como sevillistas dentro de los delanteros de la última década. También tiene buenos registros si se miran sus únicas dos campañas en la máxima categoría del fútbol nacional, en las que anotó 13 tantos en las filas del Huesca y los diez comentados anteriormente como sevillista.

La competencia se ha aligerado ya este verano con la marcha de Luuk de Jong , con el que ya no se contó el pasado verano y que ha puesto rumbo al PSV. También está previsto que otro delantero del equipo como Munir salga del Sevilla en este mercado veraniego. El mercado de delanteros no es fácil, porque el gol se paga caro y Monchi está centrado en reforzar posiciones en las que tiene más urgencias, como pudiera ser el centro de la defensa, el mediocentro o el lateral izquierdo. Sin embargo, no pierde de vista el mercado y no se descarta una operación semejante a la de Martial pero no al nivel económico que supuso la del internacional francés. Buscar un delantero que quiera salir de un equipo importante o pescar a un joven con margen de crecimiento para buscar su revalorización futura, esa es la cuestión. El técnico siempre preferirá opciones consolidadas y de rendimiento inmediato, pero normalmente son caras y con una edad avanzada. De hecho, por las oficinas de la entidad sevillistas se han ofrecido jugadores como Luis Suárez o Cavani, ambos de un perfil costoso y con salarios elevados en un club que debe buscar rebajar la masa salarial para ajustarse a la realidad económica del fútbol.

Esperando a En-Nesyri

En el Sevilla, de todas formas, esperan obtener la mejor versión de En-Nesyri para que su competencia con Rafa Mir beneficie al equipo. La campaña pasada estuvo marcada por la lesión, la Copa de África y un deficiente rendimiento goleador, sobre todo tras el listón alto que puso en la 2020-21, en la que se destapó con 24 goles, lejos de los cinco que anotó en la 2021-22. El internacional marroquí dispone de unos días más de vacaciones, pero en Corea del Sur se unirá a un equipo donde Rafa Mir aspira a imponerse.