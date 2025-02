La obligada gestión de una plantilla fundida

No es un tramo fácil de la temporada el que está atravesando el Sevilla , y no precisamente por los resultados que, con más o menos apuros, los va sacando hacia adelante. Quizás el mayor varapalo hasta ahora fue la eliminación de la Liga ... de Campeones en un grupo que era ciertamente asequible para al menos colarse entre los dos primeros puestos. Pero eso ya es agua que no mueve molino y lo que sí dejó en claro la agónica clasificación ante el Andratx en la Copa del Rey es que el conjunto sevillista anda corto de fuerzas y de efectivos. Todo ello a dos días de afrontar los dos últimos partidos del año que, además, son ante rivales directos por los puestos de Liga de Campeones. Atlético y Barcelona van a poner a prueba la solvencia de una plantilla que llega justita al mini parón por vacaciones que, sin duda, van a agradecer los miembros de la plantilla sevillista. Además, las dos prórrogas ante rivales asequibles como Córdoba y Andratx no han contribuido a que los más habituales tengas en el descanso que vienen reclamando. Sin ir más lejos en Córdoba tuvieron que entrar en el terreno de juego Jordán, Koundé, Diego Carlos y Ocampos; mientras que en Andratx partieron de inicio habituales titulares como Jordán, Rakitic o Rafa Mir.

Con la ausencia de Óliver Torres , lesionado el pasado miércoles en la Copa del Rey, Julen Lopetegui debe calibrar ahora esfuerzos para dos partidos en cuatro días en los que hay mucho en juego, y en los que no podrá tirar alegremente de canteranos salvo imperiosa necesidad. El preparador vasco ha usado hasta el momento a un total de 28 jugadores en las tres competiciones en las que ha entrado en liza, cuatro de ellos jugadores del filial ( Juanlu, Iván Romero, Pedro Ortiz y Luismi ). No por ello presume el conjunto sevillista de tener una plantilla muy extensa, ya que el preparador sevillista reclama en privado refuerzos a todas luces necesarios para llegar a la recta final de la temporada con opciones en todos los torneos. Con Suso y Lamela fuera de combate por muchas semanas, algún refuerzo en la banda, o del perfil del argentino, se antoja necesario para, entre otras cosas, darle respiro a un Ocampos que lo juega casi todo. El problema: que la Copa de África puede marcar muchas decisiones en la planta noble del Sevilla. La situación de la pandemia global del coronavirus, que ya está propiciando la suspensión de partidos de la Premier en Inglaterra podría provocar que el campeonato por selecciones del continente africano llegue a aplazarse porque los clubes no cedan sus jugadores o no se garanticen las condiciones para su disputa. El Sevilla, con tres jugadores, dos de ellos titulares, pendientes de marcharse o no con Marruecos, vería con muy buenos ojos la no disputa del torneo, ya que sus necesidades en el mercado de enero serían menores, sobre todo a la hora de reforzarse con un delantero o no. Sea como fuere, Julen Lopetegui trabaja con lo que tiene y sabe que su equipo está atravesando un bache que está sacando adelante con bastante entereza. No fue superior en sus últimos tres duelos, al menos no de la manera que su estatus y plantilla obligan a serlo, pero saldó la semana con una derrota dolorosa en Salzburgo, pero con dos victorias vitales ante el Athletic en LaLiga y ante el Andratx en la Copa del Rey. Sí, esta última en los penaltis, pero en el club prefieren ser optimistas y buscan acabar el año de la mejor manera posible para, entre los días de descanso y los posibles fichajes a acometer, recuperar física y mentalmente a los jugadores. Los más desgastados Echando un vistazo a los números estos reflejan que la columna vertebral del equipo es la que, obviamente, más minutos ostenta. Diego Carlos se acerca a los 2.000 minutos (1.964) de competición a mediados de diciembre, seguido por el veterano Fernando (1.832) y por su compañero de zaga Jules Koundé (1.739), algo que indica también que no tienen demasiados recambios en la plantilla o que el entrenador no confía tanto en sus capacidades para cubrirles con garantías. Sea como fuere, también se desgastan mucho esta temporada jugadores como Ocampos o Acuña , a los que además las molestias y las lesiones les están provocando un sobresfuerzo que obliga a Lopetegui y su cuerpo técnico a andar con pies de plomo si no quiere ver cómo se incrementa la nómina de lesionados en una temporada que no está siendo ni mucho menos favorable en cuanto a la salud de los jugadores. Tras el descanso de la mayoría de los titulares ante el Andratx, volverán los primeros espadas ante Atlético y Barcelona. Será el esfuerzo extra de una plantilla agotada. Noticias relacionadas La sobrecarga de minutos, justo en el peor momento

Ocampos y Acuña vuelven a entrenar con el grupo

