Del Mundial al mando a distancia

El Sevilla ha batido récord de participaciones de jugadores en un Mundial en la edición de Qatar 2022 con diez jugadores. Pero esta nómina de internacionales podría haber sido más amplia si los futbolistas que estuvieron en Rusia 2018 también hubieran entrado en las convocatorias ... de sus países. Son en concreto cuatro los que no han viajado al país de Oriente Próximo, dos por una cuestión de rendimiento y otros dos por razones externas al ámbito puramente deportivo.

El club nervionense incorporó este verano a varios futbolistas con la vitola de internacionales, dos de ellos se han quedado fuera del torneo que se disputa en suelo qatarí por cuestiones de rendimiento. Ambos futbolistas llegaron como agentes libres y su rendimiento durante las competiciones de clubes ha sido desigual por lo que no es de extrañar que se hayan quedado fuera de este Mundial aunque participasen en la anterior edición. El primero de ellos es Isco, internacional con España en Rusia 2018. Ese fue su único mundial aunque participó en los clasificatorios para el de 2014 aunque no llegó a ir convocado a la fase final. Su debut como internacional fue de la mano de Vicente del Bosque en un amistoso contra Uruguay, cuando aún militaba en el Málaga. La temporada siguiente ya fichó por el Real Madrid y durante su su primera temporada como blanco alternaba las convocatorias entre la absoluta y la sub 21. No fue hasta 2015 cuando se estabilizó como miembro de la selección absoluta. Y aún así no llegó a participar en un gran torneo a nivel selecciones hasta ese Mundial de Rusia en el que la convocatoria la hizo Julen Lopetegui pero el que se sentó en el banquillo durante el campeonato fue Fernando Hierro. Isco marcó un gol en la fase de grupos y España cayó en octavos ante la anfitriona. Desde entonces, y al mismo tiempo que su rendimiento iba en descenso en el Madrid también fue desapareciendo de la selección y desde los clasificatorios para la Eurocopa de 2020 con Robert Moreno en el banquillo no ha vuelto a la selección. Con su llegada al Sevilla esperaba recuperar ese crédito perdido, pero el jugador no ha terminado de despuntar, aunque ha ido ganando peso en el equipo, y eso lastra sus opciones como internacional.

Más significativa es la baja en la convocatoria de Bélgica de Januzaj, que ha entrado en las concentraciones de su selección hasta el pasado mes de junio para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. El extremo ha formado parte del equipo mundialista de los diablos rojos en dos ocasiones. En Brasil 2014, jugó un partido en la fase de grupos, contra Corea del Sur. En la última cita, la de Rusia en 2018, también jugó un solo un partido de la fase de grupos, aunque en esta ocasión sí que colaboró marcando un gol a Inglaterra. Los belgas llegaron a las semifinales y fueron terceros. Posteriormente, ha ido convocado en varias ocasiones incluidos los partidos de la Liga de Naciones del pasado mes de junio aunque fue suplente, pero se quedó sin equipo, y llegó al Sevilla en los últimos coletazos del mercado estival y no ha sido capaz de recuperar su estado de forma y ni el rendimiento necesario para volver a jugar con el combinado belga.

Los casos especiales

En el lado opuesto están los que no acuden a la cita por motivos ajenos al rendimiento. En 2018 Zlatko Dalićllamaba a Ivan Rakitic para que formase parte de la selección croata que iría a Rusia y con la que llegaría hasta la final que acabaría ganando Francia. En aquel entonces el centrocampista, que jugaba en el Barcelona, ya tenía 30 años y esa sería su última cita mundialista. Solo dos años más tarde, antes de que se llegase a disputar la Eurocopa que tuvo que aplazarse un año por la pandemia, el sevillista decidió dar un paso al lado y dejar la selección. Fue el 21 de septiembre de 2020 y tan solo unos días antes de que comenzase el Mundial de Qatar aseguraba que no se arrepentía de la decisión. Este habría sido su tercer mundial después del ya mencionado, en el que anotó su único gol mundialista, y el de Brasil. Pero, ¿si no hubiese dejado la selección habría estado en este Mundial? Por edad, sin duda podría haber ido ya que muchos futbolistas de su edad han sido convocados. Por rendimiento, es algo que tendría que haber decidido el seleccionador croata, aunque no está mostrando su mejor versión.

Otro de los sevillistas que no ha podido ir al Mundial por una razón extradeportiva ha sido Jesús 'Tecatito' Corona. El mexicano estuvo en Rusia con el combinado tricolor, cuando tenía 25 años, y en esta ocasión tenía todas las opciones de jugar en su segunda Copa del Mundo. El atacante es uno de los fijos en las convocatorias de Gerardo Martino y desde 2020 apenas se ha perdido cinco partidos oficiales. Pero el 18 de agosto se derrumbaban las esperanzas de ir a Qatar. Tecatito abandonaba el entrenamiento previo al partido de LaLiga Santander contra el Valladolid en una ambulancia después de lesionarse. Rotura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo y a tratar de acortar plazos para llegar. El futbolista lo intentó e incluso quiso que le viera el médico de México para determinar si finalmente tendría opciones de ir a Qatar. La negativa del Sevilla a que viajase a su país de origen para continuar con la recuperación con la federación del país norteamericano, provocó el enfado tanto de Tata Martino como del jugador y su entorno, hasta el punto que las relaciones con el club se habrían enfriado.

Pese a todo, el Sevilla no se puede quejar de la representación en el torneo de la FIFA con un récord de participación histórico con diez futbolistas convocados. Hasta el momento han debutado cuatro, Papu Gómez -que fue titular- y Marcos Acuña en la derrota de Argentina ante Arabia Saudí y Thomas Delaney, que se marchó lesionado, y Kasper Dolberg en el empate de Dinamarca contra Turquía. Hoy comienzan a competir los marroquíes Bono y En-Nesyri contra Croacia. El jueves harán lo propio Marko Dmitrovic, Nemanja Gudelj y Alex Telles.