Monchi: «Otros sólo pueden celebrar nuestras debacles o desgracias»

El director general deportivo del Sevilla FC, Monchi , ha analizado este jueves la dolorosa eliminación copera de su equipo ante el Barça que deja a los de Lopetegui sin la deseada final de La Cartuja. El gaditano expresó sin tapujos su decepción: «Estoy como la inmensa mayoría del sevillismo, recordando todo lo que pasó en el partido. Ha sido una derrota difícil, dura de digerir, complicada por las formas. Las secuelas son mayores que otras veces y dura más la resaca; es una derrota triste y dolorosa. Pero hay que seguir. A las grandes instituciones se les valora por la capacidad que tienen de levantarse. Tenemos un partido importante contra el Elche y luego vamos a Dortmund. No hay tiempo para lamerse las heridas. El palo ha sido gordo , sobre todo por la desilusión, porque era un momento bueno para repartir alegría al sevillismo; eso me encoge el corazón , ver tanta rabia en la gente. Hay que seguir, no hay otra», expresó Monchi con la voz quebrada, emocionado, en el programa 'A Balón Parado', de SFC TV .

«He dormido poco, tardé en acostarme; nos quedamos charlando en el hotel. Te quedas con la miel en los labios de haber conseguido otro bonito logro para el sevillismo. Desgraciadamente, otros sólo pueden celebrar nuestras debacles o desgracias. Nosotros nos podemos enfadar, como mucho», añadió el director deportivo.

En cuanto a los errores que cometió el equipo, explica que «uno repasa en qué hemos podido fallar. Cuando te codeas con la élite, y le pese a quien le pese nos codeamos con la élite , nos puede pasar esto. Los rivales nos respetan y algunos nos tienen hasta tirria. La élite, lo hablaba con Fernando Navarro, es intentar ganar siempre. Y nosotros estamos en un paso muy cercano a eso. Sólo hay que ver la reacción hoy del sevillismo, de rabia, porque estamos acostumbrados a ganar. Para otro equipo sería normal que lo eliminara el Barcelona, pero para nosotros es una tragedia . Estamos en la élite, nos falta el último escaloncillo, que lo vamos a dar, seguro, estoy convencido. Hay que afrontarlo con entereza, asumiendo los errores y buscando las soluciones para repetir momentos como el de anoche pero con un final feliz», sentenció.

A este respecto, quiso poner en valor al actual plantel y técnicos sevillistas: «Llevo 21 ó 22 años como director deportivo. Me cuesta hablar de este grupo sin emocionarme. Este grupo merece mucho la pena. Me quedo con el grupo en las penas. Intenté levantarles la moral y no podía; estaban cabreados, enfadados. Sabían a lo que aspirábamos, a poder jugar una final, en Sevilla... ya esta mañana era distinto. Ya intentaban levantarse más fuertes si cabe. Nos quedan retos importantes como afianzar ese cuarto puesto; es fundamental para el club. Nos queda una noche en Dortmund en la que partimos con todo en contra, muy complicada, incluso más que la de Barcelona. Pero la vida te da oportunidades. La mancha de mora con otra mora se quita», concluyó Monchi.