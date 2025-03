El Sevilla FC mima a su «centenaria» columna vertebral

El Sevilla se reinventa y encara un proyecto trascendente en el que el peso de la responsabilidad y las principales expectativas recaen sobre un grupo muy definido de futbolistas que cumplen dos parámetros fundamentalmente. El primero es que todos ellos garantizan rendimiento para ... que el club siga peleando en la élite. Se han convertido en patrimonio valorado de la institución. El Sevilla los ha formado y pulido. Y, salvo sorpresa, irán rompiendo esta temporada 2021-22 la barrera de los 100 partidos oficiales como jugadores nervionenses. Dos de ellos ya lo ha conseguido en los últimos encuentros: Joan Jordán y Diego Carlos . El segundo factor en común para este grupo atañe al reconocimiento por parte de la entidad, con una clara campaña de renovaciones, estudios concretos de cada situación y mejoras de contrato en curso para corresponder el buen hacer sobre el césped de los futbolistas e impulsar un proyecto a medio plazo con este selecto club «centenario».

Los jugadores que se encuentran en dicho escenario conforman prácticamente la columna vertebral del proyecto: Bono, Diego Carlos, Fernando, Jordán, Ocampos y En-Nesyri. A todos ellos se suma Jules Koundé , que en contra de lo que cabía esperar, no salió en verano y continúa al frente de la sólida defensa blanquirroja (es el equipo menos goleados de LaLiga). El Sevilla se movió muy rápido con dos de estos futbolistas nada más finalizar la pasada campaña, blindando las vinculaciones contractuales de Diego Carlos y Lucas Ocampos , como avanzó ABC de Sevilla . El último domingo en el Nuevo Los Cármenes, el central brasileño sumó 100 partidos con los de Nervión. 96 lleva el extremo argentino , al que una lesión le hizo perderse los primeros partidos de la temporada. Tanto Ocampos como Diego Carlos rubricaron sus respectivas renovaciones hasta junio de 2025 . O lo que es lo mismo, ampliaron su lazo con el Sevilla FC por una temporada más. Dicha extensión conlleva, asimismo, un aumento sensible de los emolumentos a percibir, así como una subida de diez millones de euros en la cláusula de rescisión de los dos jugadores. En el caso de Diego Carlos, su nueva cláusula pasa a ser de 85 millones, mientras que la de Ocampos se sitúa en los 80 millones.

Fernando Reges dialoga con el árbitro Kabakov en el Wolfsburgo-Sevilla Ronny HARTMANN / AFP

De un escenario muy similar al de Diego Carlos y Ocampos, parte el centrocampista Joan Jordán , cuyo caso también estudia el club desde hace tiempo. El catalán alcanzó la cifra redonda de los 100 encuentros con el Sevilla FC en el partido contra el Elche (1-1) de la tercera jornada de LaLiga disputado en el Martínez Valero. Lleva ya 106 . Jordán es el tercer jugador del actual plantel que más partidos acumula, tras los veteranos Navas (580) y Rakitic (207). Sus prestaciones con Lopetegui, desde que desembarcó en Nervión en el verano de 2019, han sido notables, erigiéndose en uno de los futbolistas más valorados por el entrenador y de mayor carácter dentro del vestuario. Ha llegado Delaney , pero de momento el ex del Eibar mantiene su hegemonía. La actual vinculación de Jordán con el Sevilla es hasta el año 2023. Al igual que en los dos casos anteriores, la intención del conjunto rojiblanco es la de ampliar la duración de su vínculo, el salario y su cláusula de rescisión.

De igual manera, el club estudia el escenario que se da con otra de sus piedras angulares en el centro del campo, el brasileño Fernando Reges , cuya particular situación empuja a revisar su contrato con cierta premura. El jugador se encuentra en su último año de vinculación, con lo que a partir de enero podría negociar con otro club como agente libre. Acumula 95 partidos con los sevillistas, en los que se ha convertido en un futbolista clave y líder indiscutible, tanto en la fase defensiva como la ofensiva. Tiene 34 años , así que en los próximos meses debe dilucidarse su posible renovación, aspecto que presenta poca discusión si el brasileño sigue exhibiendo el gran rendimiento con el que ha encandilado a técnicos y aficionados en los dos últimos cursos, y que mantiene en el presente curso.

El portero y el delantero

Tampoco despista el departamento de Monchi la situación de los otros dos puntales de la columna vertebral del equipo: el portero y el delantero. En cuanto a éste último, Youssef En-Nesyri , el Sevilla tiene la situación controlada. El punta explotó la campaña pasada como uno de los mejores artilleros de Europa, anotando 24 goles (18 en LaLiga y 6 en la Champions League). Tiene un contrato largo, hasta 2025, y una cláusula de rescisión 'a medida', de 80 millones de euros. Es un precio que se ajusta a su voraz capacidad realizadora: cerró el pasado curso marcando un tanto por cada 125 minutos de juego. En-Nesyri, que tanto en enero como en verano recibió jugosas propuestas para salir (sobre todo desde la Premier), ha mostrado siempre su deseo de no moverse de Nervión. Es otro de los pesos pesados del proyecto y un futbolista que igualmente acaricia el centenar de partidos con la entidad hispalense. Concretamente, el marroquí suma 85 encuentros oficiales desde que aterrizó en el Sánchez-Pizjuán.

En-Nesyri celebra su gol al Espanyol en LaLiga AFP

71 ha disputado su compatriota y también pilar del equipo, el guardameta Bono . Los dos comparten agente, Anass Ouzifi, quien en el caso del portero entiende que sería conveniente llevar a cabo una «actualización» de su contrato, según explicó a este medio el representante al poco de finalizar la pasada temporada: «Bono tiene un sueldo muy normal. Piense que salió del Girona. Para mí, puede estar en el top 3 de los porteros de LaLiga, pero en lo que a salario se refiere… él quería jugar en el Sevilla, y ya está. Hay una frase que me dijo Monchi cuando vinimos a firmar, que me encantó. Me dijo que 'somos un club que valora a sus jugadores por el rendimiento, y no por las temporadas que le quedan'. Yo espero que sea así. Espero que el Sevilla me hable», dijo el agente del cancerbero de 30 años y con contrato en Nervión hasta junio de 2024 . Bono, como toda la columna vertebral del poderoso Sevilla FC 2021-22, quiere ser también «centenario» en una temporada que se presenta apasionante para los del Ramón Sánchez-Pizjuán. Un centenario que alcanzará también Jules Koundé, que firma ya 97 encuentros con la elástica sevillista.