El mensaje de Marcao tras lesionarse otra vez: «No faltará la dedicación y el esfuerzo para recuperarme y darlo todo por este club»

El Sevilla FC ha dado a conocer este viernes el alcance de la lesión que sufrió Marcao el pasado martes en el entrenamiento. El jugador tras hacerse las correspondientes pruebas médicas tiene una microrrotura en la unión miotendinosa del isquiotibial de su pierna izquierda. Esta lesión lo mantendrá alejado del terreno de juego unas tres semanas, por lo que seguirá sin poder debutar con el equipo.

El central que llegó procedente del Galatasaray a principios del mes de julio aún no se ha estrenado con la camiseta del conjunto de Nervión por las molestias físicas que arrastraba precisamente de una lesión en los isquiotibiales que sufrió al final de la temporada pasada.

Marcao no ha querido dejar pasar esta recaída sin dejar un mensaje para los aficionados en sus redes sociales señalando que «este comienzo aquí no está saliendo como lo planeé, pero no faltará la dedicación y el esfuerzo para recuperarme y darlo todo por este club». Además ha hecho un guiño al lema del club, el «Nunca se rinde».

Este comienzo aquí no está saliendo como lo planeé, pero no faltará la dedicación y el esfuerzo para recuperarme y darlo todo por este club. Yo nunca me rindo! 💪🏾 https://t.co/FVhDmCBGn8 — Marcão (@teixeira_marcao) August 26, 2022

De este modo, esta recaída conlleva que el defensa central, que llegó para sustituir a Diego Carlos, no pueda debutar como sevillista al menos hasta la jornada 6ª contra el Villarreal, justo antes del parón por los compromisos internacionales.