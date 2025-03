Más derrotas que en todo el curso pasado

Apenas llevamos once jornadas del campeonato doméstico, pero los números no son para nada halagüeños en lo que se refiere al futuro inmediato del Sevilla. Si bien el conjunto nervionense recibió la primera derrota de la era Sampaoli a manos de un Real Madrid que ... supo cuándo golpear y llevarse el partido, el balance general no es más positivo cuando se observa que el Sevilla lleva ya más derrotas que en toda la campaña pasada.

Son ya cinco las que se cuentan por derrotas en el almanaque sevillista, puntos importantes que se ha ido dejando por el camino y que dejan en una posición baja al Sevilla. Arrancó perdiendo en El Sadar a manos de Osasuna (2-1), donde los blanquirrojos no fueron capaces de puntuar en el estreno del torneo de la regularidad. Pero es que en su segundo desplazamiento tampoco consiguió llevarse ninguna unidad a su casillero, en el primer partido a domicilio en Andalucía al perder por la mínima contra el Almería (2-1). El Barcelona fue el tercer verdugo de los futbolistas que por entonces entrenaba Julen Lopetegui, con un 0-3 rotundo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Derrotas, además, a las que se sumó la goleada a manos del Manchester City ya en la fase de grupos de la Liga de Campeones (0-4). Consiguió responder el Sevilla cuando viajó hasta Cornellá para medirse al Espanyol (2-3), y tras firmar tablas ante el Copenhague (0-0), rival europeo que le espera este mismo martes, el equipo sevillista igualó ante el Villarreal y sumó su cuarta derrota en LaLiga Santander 2022-23 ante un Atlético de Madrid que se fue de Nervión sumando de tres (0-2). Luego, añadió un punto el Sevilla como anfitrión ante el Athletic, e incluso logró hacerse con la victoria después, ya con Sampaoli al mando, en el compromiso frente al Mallorca que se jugó con motivo de la décima jornada liguera. Ahora, con el resultado negativo firmado ayer en el Santiago Bernabéu, el Sevilla comprueba cómo en el primer tramo de la temporada ya empeora los números de derrotas que tenía en la campaña pasada. Dista y mucho la capacidad defensiva de aquel Sevilla con la de este Sevilla tan vulnerable atrás. Noticias relacionadas Real Madrid - Sevilla: Suspenso en la transición (3-1)

