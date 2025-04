La marca Sevilla FC es la que más crece en España

La marca Sevilla FC sigue consolidándose como una de las más importantes del fútbol europeo. Si la semana pasada veía a luz el informe de Brand Finance, que coloca a la sevillista como la 25ª más valiosa de toda Europa, ahora se ha publicado el estudio 'Europea Elite', de Football BenchMark. Dicho informe muestra como únicamente tres clubes del Viejo Continente superan al Sevilla FC en crecimiento de valor de marca en los últimos años: Tottenham (+247%), Paris Saint Germain (+239%) e Inter de Milán (+215%). La marca Sevilla FC creció un 211% desde el primer informe de Football BenchMark en 2016.

A la cabeza de los clubes con mayor valor de Europa se encuentra actualmente un Manchester City, cuya marca está valorada en 4.073 millones de euros. Los actuales campeones de la Champions League superan de esta forma a un Real Madrid que a pesar de su temporada mediocre en cuanto al club capitalino se refiere mantiene su valor de 4.006 millones, segundo en la clasificación y primer club español. El top 3 lo completa un Manchester United que este año se ha convertido en uno de los rivales que ha batido el Sevilla FC en su camino hacia la séptima Europa League, el conjunto 'Red Devil' está valorado en 3.932 millones. El club de Nervión, con una valoración de 562 millones, está situado en el puesto 24, como cuarto club del campeonato nacional por encima de clubes como Real Betis, Athletic Club o Valencia. Además del Real Madrid, le anteceden el FC Barcelona -sexto con una valoración de 3.504 millones- y el Atlético de Madrid, 11º con 1.816 millones.

Las bases sobre los que se basa este elaborado informe son: datos financieros de los tres últimos ejercicios, popularidad del club reflejada en número de seguidores, potencial deportivo, derechos televisivos generados y explotación comercial del estadio. La Premier League continúa a la cabeza como la competición con mayor representación en el ranking, con hasta once clubes entre los 32 más valiosos. Explica el estudio que sus ingresos por derechos televisivos y su sistema de reparto ha ayudado a todos los clubes a salir mejor de la crisis generada por la pandemia del Covid-19. La Serie A italiana está representada por siete clubes y LaLiga, por cinco: los ya mencionados más el Villarreal CF -en el puesto 29º con una valoración de 508 millones-. En este sentido, cabe destacar que LaLiga es la segunda competición con mayor valoración conjunta de sus representados, tras la Premier y por encima de la Serie A pese a tener dos clubes menos en el ranking.

Estos informes reafirman el ambicioso Plan Estratégico que el Sevilla FC puso en marcha con una nueva identidad visual y basado en el célebre 'Nunca te rindas'. Un lema que no está elegido al azar sino que viene a reflejar la idiosincrasia de un Club que se rebela ante las circunstancias y cuya ambición no se detiene ante la lógica de presupuestos y potencial económico. La mayoría de los clubes que completan la primera mitad del ranking están en manos de multimillonarios grupos financieros que han transformado su realidad económica. El Sevilla FC, gobernado desde hace 133 años por sevillistas, ha conseguido once títulos en los últimos 17 años enfrentándose en distintas competiciones a 19 de los clubes que le preceden en esta clasificación. El 16 de agosto en Atenas intentará la enésima proeza: disputarle la Supercopa de Europa al primero del ranking, el Manchester City del poderosísimo Abu Dhabi United Group.