Lopetegui: «Osasuna puede ser candidato a Europa»

El Sevilla FC recibe este sábado (16.15) en el Sánchez-Pizjuán al Osasuna de Jagoba Arrasate, uno de los equipos de moda en LaLiga y un visitante incomodísimo. De sus cinco partidos como foráneo, ha ganado cuatro y empatado en la última jornada en el Bernabéu. Lopetegui ha analizado la previa del choque con los navarros: «Hay poco tiempo y ya nos centramos en el siguiente partido. Es lo que hay con este calendario y nos adaptamos; estamos preparados. Es un partido de mucha exigencia. No es novedad cómo compite Osasuna, lo ha demostrado otras temporadas; puede ser candidato a Europa. Maneja diferentes registros, 4-4-2, 4-1-4-1, tres centrales... nos tenemos que preparar muy bien», dijo el vasco.

Sobre los jugadores que tiene tocados , Lopetegui no quieso ofrecer muchas pistas: «Alguno está mejor, pero no están al cien por cien; veremos cuándos se pueden recuperar y nos pueden ayudar. Cada hora que pasa es un mundo, es importante y esperamos a mañana para tomar las decisiones finales sobre el equipo y la convocatoria. Papu tiene una lesión, al igual que la han tenido Rekik y En-Nesyri... ya veremos si pueden o no volver mañana«, especificó.

Cuestionado por la exigencia que rodea siempre al equipo y al club, no dudó en afrimar que «la exigencia siempre ha existido y nos ha marcado el camino. No es ningún drama. La exigencia nos mueve en cada partido y en cada competición».

Además, el entrenador no quiso hacer valoraciones sobre la pasada junta de accionistas : «Nosostros nos centramos en jugar al fútbol, entrenar y afrontar cada partido de la mejor manera posible; esto no nos afecta, ya lo dije antes de la junta».

Sobre la igualdad existente en el torneo, Lopetegui analiza que «no me sorprende la igualdad de LaLiga. La diferencia entre los equiopos es mínima. Se está demostrando más que nunca esta temporada. Pero queda mucho, son 38 jornadas. Hay que centrarse ahora en el Osausna», concluyó.