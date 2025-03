Sevilla – Levante: Carácter y calidad para ganar remontando (3-2)

El Sevilla FC ganó en su primer partido de pretemporada ante el Levante UD , equipo al que derrotó gracias a una magnífica segunda parte en la que fue capaz de remontar un 0-2 cosechado en un primer tiempo más discreto y con mejor efectividad granota. Ocampos, En-Nesyri y Rakitic fueron los goleadores sevillistas en un duelo que sirve para coger ritmo y ganar confianza.

La única ocasión clara sevillista en la primera mitad estuvo en las botas de Bryan Gil , en una acción en el área en la que amagó con la izquierda y le pegó con la derecha, desviando un defensa rival a saque de esquina. También lo intentaba Suso con un disparo desde la frontal que detuvo Koke Vegas. Sin embargo, como la gaseosa, el efecto del empuje inicial se fue rápido, y más aún con el 0-1 del rival. Una falta botada al área encontraba a un desmarcado Postigo que cabeceaba solo al fondo de la red.

No tardó ni diez minutos el once de Paco López en aumentar la cuenta gracias a un pase en profundidad de Vukcevic a Dani Gómez que el delantero supo aprovechar en el mano a mano con Vaclik. No se encontraba con chispa el equipo de Lopetegui, que se frustraba ante el sólido esquema defensivo de un Levante que buscaba rentabilizar su ventaja. El Sevilla lo intentó después del parón para refrescarse, pero ni Bryan ni Carlos Fernández, lo más activos en ataque, lograron conectar un remate certero.

El descanso supuso un cambio completo de cromos en el Sevilla a excepción de Koundé, pero también de esquema. Lopetegui disponía un esquema de tres centrales, con dos carrileros largos encarnados por Pozo y Ocampos, que fue la principal amenaza en el costado. De hecho, tras un primer aviso de De Jong, fue el argentino el que recortó distancias con un recorte hacia el interior y un disparo fuerte que superaba a Koke Vegas. Un clásico de Ocampos.

El Sevilla acechaba gracias a su cambio de sistema y a una gran presión en la salida del balón rival. Tras una intentona de Rakitic, de nuevo llegó el gol para los sevillistas gracias a un pase de Jordán a la espalda de la defensa buscando la velocidad de En-Nesyri, que el marroquí definió bien abajo estableciendo al empate.

Sin prisa pero sin pausa siguió buscando el conjunto sevillista darle la vuelta al marcador, y lo logró a pelota parada. Jordán botaba un saque de esquina al primer palo para que Rakitic se anticipara a su defensor y sorprendiera a Dani Cárdenas.