Lamela y el recuerdo de un «día inolvidable»

Erik Lamela ha entrado con buen pie en el Sevilla y en LaLiga. El argentino, que llegó este verano procedente del Tottenham , ha causado buenas sensaciones en su primero partidos en España y ha logrado marcar cuatro goles con la camiseta sevillista. Un debut esperanzador. En este sentido, el argentino señalaba en palabras a LaLiga que su debut « fue inolvidable. Un día que voy a recordar para siempre, mi debut en el primer partido. Ganando, haciendo goles... Cuando uno ficha por un club sueña que sea de esa manera. Fue todo muy lindo, lo disfruté mucho y mi familia también«.

Cuestionado sobre cómo se encontraba en este nuevo paso en su carrera Lamela comentaba que « me siento en el mejor momento de madurez . Todos estos años me sirvieron de experiencia para crecer como jugador y persona. Me encuentro en un momento en el que caí en este lugar y estoy ilusionado. Contento por estar aquí y aprovechar para jugar al fútbol«.

Sobre sus nuevos compañeros y cómo fue recibido en el vestuario, Lamela indicaba que « me recibieron muy bien cuando llegué. A muchos los conocía de hace muchos años y coincidir aquí es algo muy lindo. Tengo muy buena relación con todo el equipo, me recibieron bárbaro todos. Es un grupo de gente increíble y siempre que haya argentinos mejor. Es un equipo muy solidario, siempre se trabaja en base al equipo. Es algo que al final nos va a dar mucha satisfacción«.