En-Nesyri se viste de Champions (3-2)

No hay regalo que valga en la Champions , el máximo torneo continental en el que cualquier rival te aprieta las tuercas si bajas la guardia lo más mínimo. Algo así le ocurrió al Sevilla esta noche frente a un combativo Krasnodar , que, pese a llegar a Nervión en crisis deportiva y plagado de bajas, logró marcharse al descanso del choque con ventaja de 1-2 en el marcador y en superioridad numérica por la expulsión de Jesús Navas al filo del descanso. Tres errores defensivos de los de Lopetegui, con Koundé señalado y sustituido, marcaron un decepcionante primer acto del Sevilla que teñía de negro el devenir del encuentro. Los cambios del técnico en la segunda parte, la calidad y el sacrificio de este equipo, y sobre todo la figura de En-Nesyri cambiaron el signo del choque. El marroquí firmó dos goles en tres minutos para ganar el partido, espantar una tropa de fantasmas y encarrilar la clasificación del Sevilla en este Grupo E. Un gran Rakitic había señalado el camino de la remontada con el primer tanto. Por cierto, En-Nesyri ya es el máximo goleador del Sevilla esta temporada, con cuatro dianas.

Tocaba dosificar algo, sin descomponer en teoría al equipo, así que Lopetegui llevó a cabo una rotación 'controlada' . Realizó un cambio por línea con respecto al once que jugó en San Mamés. En la portería hubo nueva oportunidad para Vaclik, que ya había jugado el choque contra el Eibar, mientras que Escudero ocupó el lateral izquierdo en lugar de Acuña. Duró muy poquito el vallisoletano sobre el campo. Se marchó sustituido en la primera parte con un rebote de aúpa . Por lo demás, Gudelj relevó a Fernando en la medular y Munir ingresó en el frente ofensivo por su compatriota En-Nesyri. Las permutas, lejos de funcionar, metieron al Sevilla en el precipicio. Por fortuna, todos rectificaron en la segunda parte. Entrenador incluido.

Y eso que desde el pitido inicial de Felix Brych, el cuadro de Nervión empujó a los rusos a su campo, llevando la iniciativa con claridad y generando ocasiones. Nada hacía presagiar la losa que se les vendría encima a los locales muy pronto... El Sevilla comenzó avisando con una volea alta de Escudero y un zapatazo posterior de Ocampos que obligó a Safonov a realizar la primera gran intervención del partido. En el aluvión de salida sevillista, el VAR también invalidó un penalti indicado inicialmente por Brych por una posible mano de Suleymanov en una acción con Joan Jordán dentro del área. Tras la preceptiva consulta, el colegiado rectificó y no concedió la pena máxima al Sevilla. Las imágenes desnudaron una falta previa del propio Jordán.

El asedio de los de Nervión seguía su curso. Parecía que el gol era cuestión de tiempo. Navas fue el siguiente en poner a prueba a Safonov y el rechace del portero lo mandó Jordán por encima del travesaño . Cuando el previsible 1-0 estaba al caer, más que caliente, la película viró su guion de forma radical. Inesperado. En sólo dos llegadas, el Krasnodar noqueó al Sevilla .

Koundé se erigió en antihéroe. Provocó falta en las inmediaciones del área sevillista para abortar una peligrosa contra de los rusos. Se llevó la amarilla, aunque la factura iba a ser infinitamente peor. Suleymanov agarró la bola y ejecutó el libre directo de forma magistral, poniéndosela inalcanzable a Vaclik por la escuadra. 0-1 y mazazo.

El tanto del conjunto de Musaev desató la tormenta de nervios en un Sevilla desconocido. La empresa se puso todavía más cuesta arriba con otro fallo incomprensible de Koundé. El VAR lo cazó llegando tarde y arreando una absurda patada a Berg . Penalti sin discusión. El propio Berg transformó el golpe de castigo y elevó el 0-2 al marcador. Vaclik adivinó la trayectoria del lanzamiento, pero no llegó. El enfado de Lopetegui tornó en monumental. Mayúsculo. Tanto, que sacó del campo al desnortado Koundé y a Escudero para dar entrada en su lugar a Acuña y a Óscar. En calificación de drama entraba el filme. Escudero se marchaba por las gradas pateando puertas...

Antes del descanso, se abrió una puerta de luz. El Sevilla logró acortar distancias con un buen gol de Rakitic . El croata cabeceó al palo largo un servicio de Jordán y puso el 1-2 momentáneo en el electrónico del Sánchez-Pizjuán. Pero la noche no estaba para el Sevilla. El enredo depararía otra desagradable sorpresa. El capitán Navas fue expulsado por trabar por detrás a Olsson cuando el sueco ya encaraba solo a Vaclik y se mascaba el tercero. Era el último hombre. Tarjeta roja. Los locales, por detrás en el marcador, se veían en la epopeya de intentar remontar teniendo que jugar con uno menos toda la segunda parte. A serenarse. No quedaba otra fórmula para sacar algún rédito del partido.

El Sevilla tocó zafarrancho y se fue decidido a por la igualada en la reanudación. Pudo llegar hasta en dos ocasiones por medio de un activo y vertical Óscar. Rakitic también la mandó al larguero en el 61. El doble cambio de Lopetegui tirando de Fernando y En-Nesyri resultó fundamental. El tesón y la fe del Sevilla FC desembocaron en el premio máximo.

Kaio se hizo un lío en la salida del balón, En-Nesyri se lo arrebató y, con mucho temple, superó con su disparo al portero del Krasnodar estableciendo el empate . Sensacional el delantero nervionense. Y vital en la acción la presión ejercida por De Jong para meter en el laberinto al defensa.

No olvidará la cita fácilmente el ariete marroquí. La noche de estrellas era suya. ¿Quién dice que los delanteros de este equipo no marcan? El ex del Leganés le dio la vuelta al partido, él solito, en tres minutos. Instantes después de su primer tanto, Rakitic botó una falta que acabó golpeando en la madera y por allí apareció En-Nesyri para empalmar la pelota y enjaularla en las redes. ¡3-2! La victoria, que por momentos pareció imposible, se quedó en casa. En-Nesyri es de Champions. Y el Sevilla... el sábado toca desplegar las alas en LaLiga. Contra el Osasuna. Otra vez en Nervión.