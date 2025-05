El juzgado no admite la querella de Del Nido contra Castro por razón de los derechos de voto en la junta

Otro revés importante para el expresidente del Sevilla FC en los juzgados en su particular guerra abierta con los actuales rectores del club de Nervión . El juez no ha admitido la querella de José María del Nido Benavente contra José Castro por razón de los derechos de voto en la junta general de accionistas del pasado mes de diciembre. Esta querella fue anunciada por el entorno del ex dirigente sevillista tras la reunión del consejo de administración que tuvo lugar el pasado lunes 12 de junio. Cita en la que se trató la convocatoria de la Junta Extraordinaria que Del Nido Benavente solicitó para revocar el consejo y en la cual no le permitirán ejercer su voto.

De esta forma, el juez ha rechazado de plano los argumentos planteados por Del Nido Benavente , la parte querellante, sobre la base de que son básicamente los mismos que se vertieron en una querella anterior de la que no se hizo publicidad, con respecto a la junta del año anterior, en la que tanto el juzgado como la Audiencia Provincial de Sevilla no vieron ninguna cuestión penal en la disposiciones de José Castro como presidente de la junta de accionistas del Sevilla FC.

El letrado defensor del presidente en aquella ocasión fue Lucas Fernández de Bobadilla, socio de MA Abogados, del equipo jurídico de Alberto Pérez-Solano, actual secretario del consejo y responsable de los servicios legales del club.

Celebración de la Junta Extraordinaria

Precisamente, la semana pasada el ex presidente del Sevilla envío un requerimiento notarial al club con el objetivo de convocar dicha junta extraordinaria, en la que pretendía poder ejercer su derecho al voto dentro del punto del orden del día referente a la remoción de todos los cargos del consejo y el nombramiento de nuevos consejeros . El abogado pretendía someter a voto el cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. El Tribunal de Instancia Mercantil número 2 mantuvo al Consejo en su sentencia, aunque sí admitió que Del Nido Benavente debió haber podido votar en la última Junta General de Accionistas.

No obstante, esta sentencia del Mercantil está recurrida y hasta que no haya una resolución no podría hacerse efectiva. Por lo tanto, el actual consejo de administración estaría legalmente respaldado para volver a actuar en la junta extraordinaria tal y como lo hizo el pasado mes de diciembre. La convocatoria de la junta extraordinaria tendrá que publicarse antes del 12 de julio , una vez anunciada tendría un mes de plazo para que se celebre la misma.