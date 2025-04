Los intentos de 'salvar' el Ramón Sánchez-Pizjuán: parches, proyectos imposibles y reubicación

Hay enclaves que, sin explicación aparente, se sienten hogar. Lugares con un aura especial que se convierten en símbolos potentes y cuentan historias. Es el caso del Ramón Sánchez-Pizjuán y el sevillismo . La comunión entre grada y equipo dentro de sus muros ... es innegable, y no solo en los buenos momentos. El coliseo sevillista ha visto descensos, derrotas estrepitosas, victorias de la talla de la noche ante el Schalke 04, celebraciones de campeones y, cada minuto 16, recuerda.

Por esto, no es difícil de entender la intención de proteger esta parroquia hacia la que peregrina el aficionado cada día de partido. Un punto que se debatirá en la próxima Junta de Accionistas del Sevilla a petición de Accionistas Unidos . El estadio que se erigió hace 64 años siempre ha sido un tema recurrente en el cónclave blanquirrojo. La idoneidad de sus instalaciones e incluso de su ubicación han suscitado más de un debate. Hay voces críticas que consideran que el crecimiento del club no ha ido en armonía con la evolución de la sede. Las principales reclamaciones que hay en torno al Sánchez-Pizjuán se centran en la creación de un tercer anillo y en la cubierta. El problema del aforo de la sede sevillista viene de largo, pero se hizo más patente a partir de los años dorados del Sevilla. El auge de abonados chocó con las posibilidades del graderío , lo que puso sobre la palestra el debate de ampliar la capacidad del estadio. Antes de que llegaran los asientos a las gradas, había una capacidad para unos 70.000 espectadores. Sin embargo, en 1982 , por disposiciones legales y la celebración del Mundial en España, el aforo se redujo a 66.000 espectadores y se realizaron obras que avanzaron en su configuración. En este mismo año, se realizaron algunas intervenciones para mejorar la infraestructura, se retiraron vallas, se construyó el foso, se instaló la visera de la zona de Preferencia y, lo más simbólico, se colocó el mosaico de Santiago del Campo que da la bienvenida al visitante. La segunda reducción de aforo tuvo lugar catorce años después. Un nuevo decreto de la UEFA impuso que todos los campos de fútbol tuvieran asientos en todas sus localidades. Esto provocó una gran reducción de aforo en todos los estadios europeos, en el caso del Sevilla, la capacidad quedó fijada en los 43.000 espectadores .

Parches y lavados de cara

Todos estos cambios de aforo han ido acompañados de parches insuficientes para renovar un estadio que iba pidiendo más conforme los campos contemporáneos iban ganando terreno. Durante la década de los 90 imperaban las sedes con solera pero con instalaciones que no se ajustaban a la evolución del fútbol, véase el Vicente Calderón, Sarriá, San Mamés o Atocha . La evolución del fútbol español durante las dos últimas décadas empujó a los clubes a optar por la renovación en detrimento del carisma o, quizás, la nostalgia.

Para bien o para mal, el Sevilla no dio el paso de cambiar el Sánchez-Pizjuán por otro estadio . Durante un tiempo incluso se rumoreó que cambiaría su sede al estadio de la Cartuja. No obstante, bien por falta de fondos, o bien por arraigo, ninguna directiva dio el paso de cambiar el punto de encuentro del sevillismo. En cambio, se han proyectado varias intervenciones de mayor o menor calado para adecuar la actual sede a una más moderna y adaptada a las nuevas necesidades. La intervención más importante se llevó a cabo en el año 2015 . El proyecto impulsado por el presidente sevillista, José Castro , no sólo 'lavó la cara' a la sede de Nervión sino que adecuó y modernizó sus entrañas. La puesta a punto del Sánchez-Pizjuán duró en torno a ocho meses y costó unos seis millones de euros, una inversión mucho menor a lo que hubiera costado un estadio completamente nuevo.

Un año después, se procedió a la remodelación de las barras, renovación de los baños y la mejora del suelo de todas las galerías. No obstante, a pesar de que las obras actualizaron con éxito la imagen del estadio, no lograron dar respuesta a la ampliación del aforo y no hubo ni rastro de la instalación de la cubierta. En el verano de 2018 , se amplió el aforo en 1300 localidades, mediante la eliminación de vomitorios y del pasillo paralelo en la grada baja de fondo, sustituyendo los asientos por nuevos abatibles. El objetivo es llegar a alcanzar las 48.000 localidades.

Con la imposibilidad técnica de instalar una cubierta que satisfaga al sevillismo , la directiva actual prometió avanzar en el cambio integral del estadio, e incluso tirar parcialmente el graderío para conseguir mejorar y ampliar las instalaciones tal y como demandan socios y aficionados. Sin embargo, la financiación será la que marque el futuro próximo del Ramón Sánchez-Pizjuán.