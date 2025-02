El Sevilla FC Femenino se va de vacío en su visita al Granadilla Tenerife (1-0)

El Sevilla FC Femenino ha caído derrotado este domingo ante la UDG Tenerife en el primero de los duelos en territorio isleño en pocos días (1-0) . En este caso, el partido liguero ha dejado un sabor amargo para las de Cristian Toro, ya que pese a los esfuerzos y la competitividad durante gran parte del choque del domingo, no se pudo sumar en el Rodríguez López.

En la primera mitad, el equipo sevillista fue de menos a más. A los dos minutos ya avisaron ambos conjuntos de lo que sería el encuentro con un ritmo altísimo de fútbol y ocasiones. A los 10 minutos, Sandra Hernández mandó el esférico a la madera y seguidamente lo intentaron tanto Toni Payne como Jessica Martínez, pero la ocasión más clara fue para Martín Prieto pasada la media hora en un mano a mano salvado notablemente por la guardameta Esther Sullastres. En el tramo final lo intentaron Araya y Vasconcelos, pero sus disparos se marcharon desviados sobre la portería tinerfeña.

Ya en la segunda mitad el ritmo sería diferente. Hubo ocasiones, pero no tan claras como en la primera y con un Sevilla FC que lo intentaba a balón parado mientras se sucedían cambios en ambos conjuntos. En el 71 de partido Pisco mandó el esférico a la madera y tres minutos más tarde, la norteamericana Nasello aprovechaba un mano a mano ante Sullastres para adelantar a las suyas. Pese al tanto, el equipo hispalense no cesó en su empeño en buscar el empate con Ana Franco tomando protagonismo, pero finalmente el marcador no se movió más y la victoria liguera es para las tinerfeñas en un territorio en el que las nervionenses no terminan de encontrarse cómodas.

Con todo ello, el fútbol no da tregua y el próximo miércoles habrá una nueva oportunidad para buscar la victoria en territorio tinerfeño, pero en esta ocasión en un escenario y competición distintos. El Municipal de La Palmera albergará el duelo de los cuartos de final de la Copa de la Reina desde las 16.00 horas, aparcando la competición liguera hasta dentro de dos semanas con la visita de la SD Eibar al Estadio Jesús Navas.

FICHA DEL ENCUENTRO:

1. UD GRANADILLA TENERIFE: Noelia Ramos; Sara L. (Nasello, 46'), Patri Gavira, Natalia Ramos, Pisco; Ange Koko (Silvia Doblado, 84'), Sandra, Paola Hernández (Falknor, 64'), Blom (Goad, 64'), María José (Feudijo, 87') y Martín-Prieto.

0. SEVILLA FC FEMENINO: Sullastres; Débora G., Lucía R., Tere, Toro; Cahynová, Gaitán L. (Isabella, 83'), Araya (Inma, 67'); Payne (Nago C., 74'), J. Martínez (Ana Franco, 67') y Vasconcelos (R. Otermín, 74').

ÁRBITRA: Paola Cebollada López (comité aragonés). Amonestó a la local Patri Gavira y a la visitante Cahynová.

GOLES: 1-0: Nasello (min.77').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigesimocuarta jornada de la Primera División Femenina disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante 3.583 espectadores.