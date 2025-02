Entre el error flagrante y la «ley de la compensación»

Estaba muy enfadado el aficionado sevillista tras lo ocurrido en el duelo disputado en el Santiago Bernabéu. Y lo estaba porque consideraba que, una vez más, no le bastó con ver a un muy buen Sevilla durante 70 minutos para acabar celebrando un ... triunfo de los suyos en un estadio en el que no gana desde hace 15 años. Y no ya por lances deportivos del juego, que también, porque todos reconocen el error de Bono o el infortunio de Ocampos en un remate que se marchó al larguero, además de otras ocasiones de Rafa Mir . Lo hizo porque, en un duelo tan complejo, el árbitro volvió a ser protagonista al no señalar un claro contacto de Alaba sobre Ocampos en el área madridista que pudiera haber supuesto un penalti que aumentaría exponencialmente las opciones de situarse con 0-2 en el marcador. Monchi ya expresó el sentir del club en su alocución posterior, que incluyó una frase que caló hondo en el sevillista: aquello de «esto no es nuevo» .

Recientemente están aquel gol anulado a De Jong por un supuesto bloqueo antirreglamentario de Gudelj sobre Militao en la jugada, el penalti a favor de los blancos por un empujón de James sobre su compañero Modric , y otros escándalos más lejanos en el tiempo siguen en las retinas de un club que aspira a codearse con el duopolio de LaLiga pero que considera que el poder de ambos se antoja difícil de alcanzar. No en vano, no son pocos los aficionados del conjunto sevillista que advertían antes del pitido inicial de Sánchez Martínez en el Santiago Bernabéu que había que tener cuidado con esa especie de «ley de la compensación» que rige en el fútbol de manera subjetiva cuando los arbitrajes están perjudicando o favoreciendo, según las circunstancias, a alguno de los dos equipos más grandes del país. La tarde del sábado fue el Villarreal el equipo clara y evidentemente perjudicado en un duelo en el que no se le señaló un penalti a Eric García que bien podría señalarse pero en el que, sobre todo, Gerard Piqué cometió una mano flagrante en el área en una posición antinatural que ni el colegiado ni el VAR acertaron a indicar como pena máxima. Pique toca el balón con la mano en el Villarreal-Barcelona Esa decisión provocó las iras de gran parte del fútbol que se llevaba a las manos a la cabeza ante una decisión a todas luces incomprensible, que incluso elevó la ironía en muchos aficionados del Real Madrid que ayer no se mostraban tan tajantes con la acción de Alaba sobre Lucas Ocampos. Forma parte del fútbol esto, y ni siquiera la introducción del VAR lo va a cambiar, pero a los profesionales, y en este caso a los del Sevilla, sí que les deja sin argumentos y sin capacidad de saber a qué atenerse en una acción de un partido que es tan fácilmente juzgable. En el conjunto de Nervión, además, tenían un ejemplo muy cercano al que agarrarse para reclamar una aplicación correcta de la normativa y de la interpretación de la misma. En la última jornada disputada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ante el Alavés , precisamente se le señaló una, cuanto menos, discutida mano a Ocampos al protegerse en la barrera de un lanzamiento de falta rival. El VAR invitó al árbitro a revisar la acción y acabó señalando el penalti que ponía por delante al Alavés. El sábado en Villarreal, o el domingo en el Bernabéu, acciones más claras no se revisaron. Así, no hay quién se aclare. Noticias relacionadas + Prórroga analiza la polémica derrota del Sevilla FC en el Bernabéu ante el Real Madrid

Años de reiterados errores arbitrales contra el Sevilla FC en sus visitas al Real Madrid

La polémica por el penalti no pitado a Ocampos

