Enigmático y reflexivo mensaje de Koundé

No es el mejor verano que ha vivido Jules Koundé . De eso, hay pocas dudas. El Sevilla FC, una vez que no se consumó su salida, espera que el jugador pueda centrarse de lleno en el equipo y ofrezca la excelente versión de siempre en una temporada que se antoja muy importante en Nervión. Sin embargo, no es fácil asimilar para el futbolista que no haya fructificado su venta, un cambio de aires que ya deseó públicamente desde la concentración de la selección francesa previa a la Eurocopa.

Su presunto pase al Chelsea acabó convirtiéndose en un verdadero culebrón. Los ingleses nunca valoraron al jugador como el Sevilla FC piensa que vale. Y Koundé, con una cláusula de rescisión de 80 millones , acabó quedándose. Es lógico pensar que a regañadientes, por sus propias palabras al comienzo del verano deseando jugar en un club «más grande».

Se abrieron todo tipo de especulaciones al cierre del mercado cuando el futbolista ni siquiera viajó con el Sevilla FC a jugar contra el Elche . Es una situación incómoda, de tensión para cualquiera. La prueba de que Koundé no anda en un momento óptimo personal y deportivo se constató también en el partido de su selección contra Bosnia, expulsado por una dura entrada sobre Kolasinac.

Concentrado con la selección de Francia, guarda silencio. Sin embargo, este viernes se ha animado a escribir en las redes sociales. Ha lanzado un enigmático tuit que no va a dejar indiferente a nadie. «You know the price of everything but the value of nothing».... en español: «Sabes el precio de todo menos el valor de nada» .

You know the price of everything but the value of nothing #CLB — Jules Kounde (@jkeey4) September 3, 2021

El mensaje, acompañado del hashtag CLB, que hace referencia a un cantante, está provocando miles de reacciones en la red social Twitter.