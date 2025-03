Sevilla - Elche: Mirando a las estrellas (2-0)

La historia del fútbol jamás recordará el partido que el Sevilla ganó ayer ante el Elche, pero en la historia del club nervionense podría quedar ayer el duelo ante los ilicitanos como el del saltito necesario para empezar a ver las estrellas de la Liga de Campeones con algo más de brillo. Hay partidos que están para jugarlos, pero, sobre todo, para ganarlos. Da igual como juegues, la manera que lo interpretes y la forma en la que marcas. Ganar. Saltar. Como el canguro que no mira atrás y sólo enfoca sus acciones en seguir avanzando. El Sevilla es hoy una máquina que tira del corazón y alma para paliar tantas exigencias en una temporada tan histórica como de extremo desequilibrio en lo físico. El de ayer fue el partido número 43 del Sevilla en menos de seis meses, una barbaridad para unos jugadores que con Lopetegui no pueden esconderse en la presión y que, una vez más, demostraron ayer que van a vaciarse por dejar al equipo entre los cuatro primeros.

A falta de once partidos, y con nueve puntos más que el quinto, la Real Sociedad, el guion no puede ser más placenteros para los de Nervión, ávidos ayer por tratar de resolver cuando antes el duelo ante el Elche. Esa, al menos, era la idea, una impresión que dejó los primeros minutos del encuentros. La derrota once días antes en el Martínez Valero ante el Elche puso tiesas las orejas a Lopetegui, y el entrenador, reflejo de lo que se ve en el campo, les dijo a los suyos que esta vez no se le daba ni agua al rival. Sin Diego Carlos ni Fernando, piedras angulares en el triángulo de la contención del fútbol sevillista con Koundé, el equipo se puso en manos de Sergi Gómez y Gudelj. Bien. No hubo apenas problemas, más allá de que el catalán tuvo que hacer una falta en la primera parte para evitar un contragolpe claro del Elche. Sergi Gómez vio la amarilla, pero aguantó bien durante todo el encuentro. El Elche, con dos hombres arriba, y ocho defendiendo, buscó en la presión y el posible error del Sevilla en la salida de balón las soluciones para el encuentro de Nervión. Básicamente, hizo lo mismo que en su estadio. Pero no le valió para nada, motivado por un Óliver Torres que se mostró a lo grande. El extremeño se movió muy bien entre líneas y supo hacer lo más difícil arriba con pases al hueco de muchísima maestría. También Suso, por su banda, se puso el sombrero de artista para hacer un centro a En-Nesyri en el minuto 43 para que el delantero, en un salto espectacular, marcara el 1-0. Con el de ayer, el marroquí ya lleva 21 tantos, una cifra sorprendente para quien llegó a Sevilla con la aureola de ser un buen pasador.

Lo que está realizando En-Nesyri esta temporada tiene un análisis mayor. Después de no marcar ante el Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa, todas las miradas se posicionaron en él mientras Monchi, en el césped del estadio de la final y luego de manera interna (en varias ocasiones), trataba de consolarlo y reforzarlo positivamente. Aquello fue justo tras el primer encuentro de la temporada y hoy, con las sorpresas que prepara la vida y el fútbol , es un goleador de muchísimos quilates en fútbol mundial.

En-Nesyri bien podría llamarse el desatascador. En el derbi, cumplió, marcó y ganó; ayer, otro tanto de lo mismo... Con su gol al final de la primera parte, el Sevilla comenzó la segunda con algo más de tranquilidad esperando que el Elche pudiera abrir algo sus líneas y espacios. Sin embargo, Escribá optó por esperar a los últimos minutos para mirar a la meta de Bono. El Sevilla, mientras tanto, seguía teniendo ocasiones para cerrar el encuentro, dos de las más claras con Rakitic, que quiso picar el balón, y de nuevo con En-Nesyri, que remató fuera por muy poco. Lopetegui se moría de los nervios y los gritos pasaron a ser chillidos agudos por la inquietud que le generaba el corto 1-0 del marcador. En una gran jugada de Óliver Torres, que se fue por velocidad, a punto estaría de marcar Munir de tacón. Apenas quedaban 24 minutos y el Elche se fue al ataque con descaro. Bono, siempre preparado, evitó el daño con una buena parada en el 85, cuatro antes de que el Mudo Vázquez, de tacón, marcara el segundo tanto del partido y pusiera al Sevilla a mirar las estrellas...