La cuarentena pendiente de Monchi

El Sevilla vive en plena temporada, intentando afrontar su regreso a la competición tras el parón de las selecciones nacionales con el reto de seguir escalando posiciones en LaLiga y de encarrilar la próxima semana su clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones. Este periplo de impás en los despachos no significa que la tarea del siempre ajetreado Monchi haya terminado. Independientemente de que el director deportivo dialogue casi cada día con Julen Lopetegui sobre los problemas y necesidades que afectan a la primera plantilla de cara al presente y al futuro a corto plazo, el de San Fernando también tiene aparcadas unas decisiones que, más pronto que tarde, deberá afrontar y que bien tienen que ver con el desarrollo de la competición en las próximas semanas e incluso meses. Y es que Monchi sabe que tiene a cuatro jugadores en su primer equipo que acaban contrato el 30 de junio de 2021, por lo que en unos 40 días serán libres de negociar su vinculación con otros clubes si así lo desean, por lo que no dejarían ingresos en las arcas del club. Todo ello si no salen en el mercado invernal por una cifra simbólica. Se trata de los jugadores Jesús Navas, Tomas Vaclik, Sergio Escudero y Franco Vázquez, con los que habrá que tomar decisiones en próximas semanas.

De todos ellos, el único que tiene garantizada su continuidad al cien por cien es el capitán y emblema de la entidad: Jesús Navas . El palaciego es un fijo en el esquema de Julen Lopetegui, donde juega un papel capital en el juego de ataque sevillista, además de ser importante en el repliegue defensivo por sus condiciones físicas. Es el segundo jugador del equipo que más minutos ha sumado y la lesión del pasado encuentro ante Osasuna ha puesto en un aprieto a su entrenador, que ahora busca fórmulas para intentar paliar su ausencia. El jugador de Los Palacios cumple mañana 35 años y lo hace en plenitud física, dejando claro que sigue apto para alargar su leyenda en un Sevilla en el que ostenta todos los récords de partidos jugados. En el club están absolutamente tranquilos con el palaciego porque saben que ambas partes quieren seguir vinculadas, y sólo una conversación cuando llegue el momento de afrontar la situación invitará a que Navas y el Sevilla alarguen su idilio por una o dos temporadas más. No hay prisas en las partes. El lateral, por si acaso, deja claro en el terreno de juego que la edad sólo es un número en su documento de identidad.

En una situación bien diferente están el resto de jugadores del primer equipo que terminan contrato esta temporada. Tomas Vaclik , por ejemplo, ha perdido algo de protagonismo en el equipo. Lopetegui confía más en Bono desde el final de la pasada temporada, cuando una lesión del checo ante el Eibar le dio la alternativa al marroquí, que respondió de maravilla con una fase final de la Liga Europa vital para propiciar el sexto entorchado en la competición para el Sevilla. Lopetegui le ha dado la oportunidad de ser de la partida en los duelos ante el Eibar y el Krasnodar , pero en las citas importantes la camiseta titular ha sido para su competencia en la portería. El protagonismo de Vaclik ha ido de más a menos en este 2020 tan peculiar y eso provoca que su contrato esté en espera. «Estamos en fase de valoración. Ellos están contentos en el Sevilla, son jugadores que han tenido una participación importante, que este año también están contando. Es un tema que tendremos que afrontar con tranquilidad y con el convencimiento de que hacemos lo mejor para las dos partes», dijo Monchi hace un par de días sobre los jugadores que acaban contrato. Respuesta inocua para no crear falsas expectativas, ni para un lado ni para el otro.

Sergio Escudero , uno de los capitanes y jugador con cierto protagonismo en el equipo a pesar de que haya llegado este verano Marcos Acuña para hacerse dueño de la banda izquierda defensiva del Sevilla, es otro de los que finaliza su vinculación con el club. Ambas partes deben valorar una vez avance la temporada qué determinación tomar. En el club respetan la trayectoria de uno de sus jugadores más influyentes en la caseta y cuya conducta dentro y fuera del campo ha sido ejemplar. Escudero, por su parte, debe valorar a los 31 años si su futuro va a seguir ligado al Sevilla en un papel más secundario o si, por el contrario, se le abre la puerta en otro club menos pujante a nivel europeo pero que le de más años de contrato y más garantías de tener un rol destacado en el equipo. El Getafe es uno de los clubes atentos a su situación.

Por último, está la situación de Franco Vázquez. Quizá la que menos posibilidades tiene de seguir en el Sevilla. El ciclo del argentino en la entidad sevillista llama desde la pasada campaña a cumplirse y el jugador tiene minutos pero ya no goza de un papel importante en el equipo. Mucho debe variar su participación para que ambas partes se planteasen seguir vinculados. El jugador tiene cartel y pretendientes, y lo lógico es que busque una salida y un último gran contrato en otro club para ponerle fin a cinco temporadas como sevillista con altos y bajos en su rendimiento.