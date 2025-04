Castro: «Sólo hace diez jornadas que la grada coreó el nombre de Lopetegui»

En el Sevilla FC, la dirigencia insiste. No hay debate en torno al entrenador. La confianza en Lopetegui es más que firme, en el presente y de cara a los proyectos venideros, por más que el juego del equipo haya pegado un bajón inquietante en los últimos meses.

El presidente del Sevilla, José Castro, lo ha vuelto a dejar claro este lunes: «Lopetegui tiene más años de contrato. Sólo hace 10 jornadas que la grada coreó el nombre de Lopetegui, Ahora puede haber opiniones contrarias, o a favor. A día de hoy no hay debate. Nosotros somos gestores. No hay debate ninguno. Lo que va a ocurrir dentro de dos meses, no lo sé. Lo único que pienso es que Lopetegui cumpla los dos años que le quedan. Es el mismo que durante la primera vuelta nos hizo soñar a todos; es el mismo que nos hizo ganar en Colonia…», ha dicho el utrerano en Radio Marca Sevilla .

Y es que los resultados avalan a Lopetegui, que en los próximos días va a meter al equipo de nuevo en Liga de Campeones: «Tenemos que acabar por tercer año consecutivo en la Champions ¿Cuándo hemos hecho eso antes? Pues mira, lo podemos hacer con Lopetegui, un entrenador al que se está criticando», añadió Castro.

Por último, el presidente matizó que «yo a Lopetegui lo veo igual. Es el mismo desde que llegó. Ahora los resultados no están llegando y el equipo está mermado, se nota», admitió.