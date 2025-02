Sevilla - Borussia Dortmund: Gracias, Julen, y que pase cuanto antes el siguiente (1-4)

Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. La aparatosa crisis del Sevilla FC aglutina problemas de todos los prismas y colores. La situación es decadente. Peligrosa, por muy temprano que sea en el calendario. Pero en ese derrumbe hay certezas irrebatibles. No se ha gestionado debidamente la salida de Lopetegui, uno de los mejores entrenadores de la historia del Sevilla FC, que hoy se ha 'comido' el último bochorno de su equipo de forma surrealista, sabiéndose destituido. Pero por encima de las horrendas formalidades, hay otras certezas más contundentes. Julen tiene perdidas las riendas de su equipo desde hace tiempo. El Sevilla FC no le gana a casi nadie desde enero. En el arranque de este curso, sólo ha vencido en un encuentro de diez disputados. En su amarga despedida de este miércoles le pasó por encima, sin apretarse en demasía, el Borussia Dortmund (1-4), poniendo de paso casi imposible ya la clasificación de los nervionenses a octavos de la Champions. Guerreiro, Bellingham y Adeyemi endosaron un 0-3 antes del descanso. En-Nesyri abrió la puerta de una ficticia remontada y Brandt puso la puntilla final de los germanos.

La etapa de Julen anda agotada hace un puñado de meses. Con reparto de responsabilidades para todos, porque ni la planificación de Monchi ha sido buena, ni la gestión del Consejo supo dar un golpe en la mesa en el momento debido. A Lopetegui hay que darle las gracias por tres años espectaculares de clasificaciones para la Champions y un precioso título de la Europa League en la pandemia. Su afición se lo ha reconocido hoy señorialmente. Pero su periplo está acabado. Gracias, Julen, y que pase ya, cuanto antes, el siguiente. Sampaoli viene de camino para agarrar la nave.

El guipuzcoano afrontó su cantado 'last dance' en Nervión con un once repleto de futbolistas nacionales. El baile de clausura, con la gente de su confianza, incluidos los 'niños' del filial José Ángel y Kike Salas. Cuantitativamente, metió hasta seis cambios con respecto a la formación que se enfrentó al Atlético de Madrid, entrando en el equipo Jesús Navas, Alex Telles, Joan Jordán, Rakitic, Suso y En-Nesyri, en detrimento de Nianzou, el lesionado Rekik, Delaney, Erik Lamela y Dolberg, además de un Óliver Torres sin ficha en el torneo europeo... otra de las decisiones extrañas de este tambaleante Sevilla FC, imputable por supuesto a su entrenador. La principal novedad fue la inclusión de Suso, que volvió a ser titular con la elástica nervionense casi un año después.

El comportamiento de la hinchada sevillista fue irreprochable desde el preciso instante en que el italiano Mariani dio orden de que comenzara el encuentro. No se puede pedir una atmósfera mejor para un partido de Champions. El sevillismo nunca falla . No negocia lo de dejarse la garganta y las palmas de las manos, una y otra vez, por muy mal dadas que vengan. El caso es que ni por esas hubo un pequeño hueco para el jolgorio. La primera se la llevó en la frente el Sevilla FC, no sin que antes uno de los hombres de cierre, Nemanja Gudelj, se cargara con cartulina amarilla a los dos minutos de juego al tener que frenar de manera antirreglamentaria una contra de Adeyemi que olía a gol seguro... era la antesala del tempranero mazazo alemán. Apenas se habían recuperado los sevillistas del susto cuando les cayó como a plomo el primer gol de la noche. Bellingham dibujó un cambio de orientación de fábula, Guerreiro recibió en la izquierda y se inventó un certero disparo cruzado que superó a Bono. 0-1.

A todo esto, el Sánchez-Pizjuán no bajó un ápice su aliento al equipo. Y eso que la película pintaba a descomposición demasiado pronto. Tan importante es creer que, con todas las leyes de la naturaleza del fútbol en contra, casi empata el Sevilla FC. No, el cuadro de Lopetegui no entregó su honor tan pronto. Optó por enrabietarse, jaleado por los suyos, y el meta del Borussia tuvo que sacarle dos disparos seguidos a quemarropa a En-Nesyri para evitar milogrosamente la igualada. Jordán, por cierto, que andaba impreciso en el arranque, había habilitado al marroquí con un pase genial. Todo hay que decirlo.

El silencio sepulcral se instaló en Nervión a los 20 minutos, cuando En-Nesyri cortó en falta sobre Guerreiro una fulgurante salida de tres futbolistas del Dortmund, solos ante Bono... Mariani le mostró inmediatamente la roja al delantero del Sevilla FC. Por fortuna, el VAR corrigió la anomalía y llamó a filas al colegiado italiano. En el inicio de la jugada, Navas había sido objeto de falta, así que la acción quedó rearbitrada y el delantero del Sevilla FC se libró de la expulsión. Respiro brutal en el Sánchez-Pizjuán, inyección de moral y vida extra.

El Sevilla FC cogió la ola favorable y desplegó sus mejores minutos. De nuevo En-Nesyri la tuvo clarísima a pase de Suso, pero el inconmensurable Meyer la desviaría a córner. En el saque de esquina fue José Ángel el que acarició el gol. Una pena que su remate sin oposición se marchara a las nubes. El Sevilla FC... este Sevilla FC no está para perdonar absolutamente nada. Lo que vendría antes del descanso no sería otra cosa que el mayor castigo imaginable en ese momento: dos goles más del Dortmund y sentencia.

Una de las joyas visitantes, Bellingham, recibió el balón, controló, dribló a Gudelj y batió a Bono poniendo el 0-2. La clase magistral del inglés cortocircuitó definitivamente cualquier esperanza en Nervión. Manos al rostro. Desesperación. Lopetegui, en la banda, cabizbajo, con las manos en los bolsillos. Qué adiós más agrio. Por si había alguna duda de la caída, también llegaría el 0-3, por obra de Adeyemi, viejo verdugo de los sevillistas y tras una gran acción de Moukoko. Ahí explotó la contención de la grada. El equipo se marchó al descanso entre gritos y peticiones de dimisión hacia el palco. Sonrojante todo. Hubo para el presidente, Castro, para la directiva, pero es que no se libró ni Del Nido.

A la vuelta del intermedio, Lopetegui agitó sus huestes con un par de cambios. Salieron del campo Navas y Suso y entraron Montiel y Lamela. Argentinos a la batalla... y mejoría. El Sevilla FC comenzó a percutir, a mover la bola rápido, de lado a lado, a generar... hasta que en el 51 encontró premio. En-Nesyri, con un fantástico cabezazo cruzado, consiguió batir al fin a Meyer. El Sánchez-Pizjuán estalló por una remontada imposible. 1-3. El marroquí cuajaba su mejor encuentro de la temporada. Había tiempo por delante. Nació otra fase de garra y fe para los sevillistas, que acariciaron el segundo con un lanzamiento de Alex Telles que se marchó fuera lamiendo la madera alemana. Pero lo único que llegó de ahí al final del choque fue el cuarto tanto de los alemanes, con la firma de Julian Brandt.

El 1-4 es el final de una bonita era, la de Julen Lopetegui, que fue despedido por su gente en consonancia a sus logros y buen trabajo en Nervión. Gol Norte coreó por última vez su nombre. Pero su ciclo está más que acabado, porque los resultados desaparecieron hace tiempo. Mucho tiempo. El rugido final, los gritos, fueron contra el palco. Y también contra los jugadores. A Sampaoli le toca ahora cohesionar todo... arduo trabajo.