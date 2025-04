Sevilla - Barcelona: La reacción más necesaria ante un rival cada vez más fuerte

El Sevilla FC atraviesa su peor momento en la etapa de Julen Lopetegui como entrenador del conjunto sevillista. El preparados vasco, que siempre había comenzado con muy buen pie las temporadas en el campeonato liguero, acumula tres partidos sin poder conseguir ... la victoria y quiere revertir esta situación cuando antes. Enfrente tendrá a uno de los peores rivales para poder reaccionar. O quizás no. Nadie mejor que el FC Barcelona , uno de los grandes conjuntos de LaLiga, para dar un golpe en la mesa y reaccionar y volver a la senda de la victoria. Para ello, los sevillistas deberán demostrar que las dos primeras partes ante el Real Valladolid y en Almería, el pasado sábado, no eran un espejismo y que el equipo vuelve a recobrar la confianza necesaria para hacer daño a uno de los equipos que más y mejor se ha reforzado este verano a golpe de talonario.

No olvidan los aficionados sevillistas que el Barcelona, a través de su entrenador Xavi Hernández , convenció a Jules Koundé de firmar por el conjunto azulgrana cuando ya lo tenía todo pactado el club de Nervión con el Chelsea para realizar una venta aún más millonaria por la que tardó varias jornadas en conseguir el dinero, retrasando de esta forma la planificación del conjunto blanquirrojo. De hecho, se ha llevado a una de las piezas claves del esquema de Julen Lopetegui durante sus tres primeras campañas en Nervión en la que ha sido la venta más elevada de la historia del club, pero la afición prefería no ver al central galo vestido de azulgrana y habrían preferido un traspaso a la entidad londinense para uno de los mejores centrales que se han visto por Nervión en los últimos tiempos.

Además, los principales problemas para formar un once que pueda vencer al conjunto catalán los tiene Julen Lopetegui en el centro de la zaga, donde las bajas de los dos centrales zurdos que hay en la plantilla sevillista: Karim Rekik y Marcao . El primero tuvo que ser sustituido el pasado sábado en el choque ante el Almería, mientras que el brasileño no ha sido capaz de debutar todavía por unas molestias musculares. La gran incógnita en el once nervionense es quién acompañará a Nianzou en el eje de la defensa, ya que el preparador vasco tiene varias posibilidades, como la de jugar con tres centrales con Gudelj y Carmona acompañando al francés, la de retrasar la posición de Fernando , o incluso situar de central izquierdo a Acuña. Si bien, Julen Lopetegui todavía no ha repetido once en lo que va de campaña, una forma de mostrar que no ha encontrado un equipo que le dé plena confianza para poder sobrepasar a sus rivales, y más si es de tanto nivel como el Barcelona, al que en el primer encuentro le faltó dinamita ofensivamente, pero que en el resto se ha deshecho con facilidad de sus adversarios. El propio Lopetegui se deshacía en elogios ante el conjunto catalán y su técnico. «El equipo está preparado para un partido precioso, muy exigente, ante un rival, el que mejor se ha reforzado, con jugadores con muchísima calidad, con un entrenador que es perfecto para su filosofía. Pero lo más importante es nuestro trabajo».

Por su parte, el equipo dirigido por Xavi Hernández, que ha sido el mayor agitador en el mercado nacional, viaja a la capital hispalense con 23 jugadores, aunque sin sus dos últimas incorporaciones, el madrileño Marcos Alonso , que se unió en el día de ayer a la discilina azulgrana tras rescindir su contrato con el Chelsea antes de que finalizase el mercado, y Héctor Bellerín , criado en la cantera catalana y que salió muy joven rumbo al Arsenal. Sí está Jules Koundé, que regresará a la que ha sido su casa durante las últimas tres temporadas.