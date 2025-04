Sevilla Atlético - Andorra: El coraje de avanzar pese a tantos palos (1-1)

Y llegaron los fichajes más esperados por el Sevilla Atlético : sólo estaban lesionados. En la mayor recuperación de efectivos del año para los de Alejandro Acejo, el filial sevillista añade un nuevo punto a su casillero que evidencia tres cosas , algunas mejores y otras para aprender de ellas. La primera, que este equipo tiene un potencial enorme y empieza a enseñarlo de verdad, aunque sea a cuentagotas. La segunda, el estoicismo de un vivero, ese «nunca se rinde» que hoy fue el tono protagonista de uno de los choques más locos de la temporada, con gol inicial del visitante Carlos y el posterior empate de Capitas al rechace de un penal fallado por Iván. Y tercera, quizá la más importante. Que haciendo el partido más completo a nivel ofensivo no le valiese para lograr más que un punto cuando necesita agregar tres, tres y tres para salir de ahí abajo. ¡Tuvo tres palos! Así que hoy lo veremos así: el coraje siempre suma y este es el único camino para ganar. Pero hoy está más cerca que ayer de conseguirlo.

Serio. Sin displicencias ni dudas. Con rotundidad en todas y cada una de las jugadas. Teniendo claro a lo que se va y a lo que se dejaba de ir para ganar tiempo. Así salió este domingo de sol en el Jesús Navas el Sevilla Atlético, que necesitaba firmar la mejor primera mitad desde que Alejandro Acejo se sentó el segundo banquillo sevillista. El Andorra fue el reflejo que ideó Eder Sarabia: posesión, presión alta y dominio en la creación hasta que le dejó su contrincante. Pero en Primera RFEF todavía no son conscientes de que en la carretera de Utrera germina y brota , vaya que si brota, el orgullo de Nervión , y eso es algo que no esperaba la entidad del microestado después de aprovecharse de un disparo ajustado de Carlos Martínez que dio en un defensor franjirrojo para despistar a Alfonso y colar el primero.

Pedraza intenta detener la incursión de Iván Romero Manuel Gómez

El filial hizo de tripas corazón y dominó todos los espacios. Todos los duelos. Hizo suyo el partido y no hay diagnóstico para la sinrazón de sentirse bien en ese pequeño universo que es su resiliencia emocional . Se crece en la inferioridad del resultado y saca del fuego todas las ideas negativas para poner al servicio de los demás sus mejores prestaciones. Sus mejores deseos. Iván Romero olió el primer disparo local y luego Nacho Quintana se topó con el palo. El primero. La profusión deja huella siempre en la herida del talento. Por eso la sangre de este club corre por las venas de tantísimas personas. Y por eso espabiló Luismi , que le musitó al intrépido de Nacho una asistencia en la calle del pase acertado... pero el atacante sevillista se quedó frito en la avenida del sueño. Se tradujo la mejor versión ofensiva del Sevilla Atlético con una firmeza a seguir en su faceta defensiva, con esa dupla eficaz entre José Ángel y Kike Salas que irían al corte como no se ha visto antes en este equipo este curso. Y los laterales Valentino y Juan María se dejaron el alma y es algo que el Jesús Navas agradeció.

Más madera

Luismi, esta mañana Manuel Gómez

Con esa fiereza competitiva y sabiéndose superior por momentos pese al resultado, Iván Romero cazaba un buen balón al desmarque y era derribado dentro del área. Penalti claro porque él nunca engaña. Quiso añadir su tercer tanto en su registro, habida cuenta de la necesidad de un equipo que sigue echando de menos sus goles, porque son esenciales, pero hasta el palo borró la sonrisa que le había creado al solanero cuando parecía ya dispuesto a celebrarlo. Bien ubicado, Capitas cogió el rechace y la metió dentro. Y para ser completamente fiel a la historia de este equipo, de las botas de Iván se pasaría a las manos de Alfonso: disparo de Carlos tras combinación con Zourdine en una asociación reiterada y el bujalanceño a media altura detenía el cuero. Era sustancial irse con el empate al descanso y el guardián respondió . También le vendría bien para la moral tras lo de Barcelona.

Se prolongaría en los primeros minutos del segundo acto el dominio blanquirrojo sobre el Jesús Navas y empezarían a florecer las intervenciones individuales que tanto estaba costando ver esta temporada. Se soltó la rienda del talento. Por eso Juan María aparcó sus complejos en la ciudad deportiva, tomó el esférico en el centro del campo y fue quemando metros como si fuera primo del viento, pisando área con ganas, elegancia y temple , en una de esas jugadas que podrían haber volado por las redes sociales, pero Ratti fue un poco más rápido que el chut del lateral y se quedó en nada para sorpresa de todos. Luego Luismi sacaba un córner y halló en el segundo palo a Kike Salas , que crece a pasos agigantados respondiendo a su gran responsabilidad como central y remató con un cabezazo que terminó frenando Valentino de forma involuntaria. Iba dentro.

La recta final del compromiso no fue apta para cardíacos. Nacho Quintana se jugaba la roja cazando a Nieto y Bover no aprovechaba esa falta tan cercana. Alejandro Acejo movía ficha e introducía a Zarzana para gozar de mayor desborde e ir a por el partido en un movimiento valiente del técnico malagueño, que demuestra saber lo que tiene y lo administra bien. Volvería a liberarse el bueno de Juan María en el perfil zurdo con otro lanzamiento lejano precioso que estuvo cerca de disipar telarañas. Y cuando sólo faltaban siete minutos, Salva tendría otra oportunidad a favor del Andorra que salvaría el omnipresente Kike Salas en la línea de gol. Alti mandaría alto la penúltima tentativa y Arcos tendría los tres puntos en la cabeza pero no conectó bien. Y en el último suspiro, el último de verdad, Nacho Quintana se sacó un soberbio zapatazo en el 94 y la mandó a la cruceta. Un palo demasiado grande que vale por tres para un equipo que pudo sumar de tres y se queda con uno. Pero que hoy sí puede mirar de frente el escudo que defiende y trabajar convencido de que sólo ellos son capaces de sacar al Sevilla Atlético del farolillo rojo de esta tabla. Sólo ellos.

Sevilla Atlético: Alfonso; Juan María, José Ángel (Kibamba, m. 85), Kike Salas, Valentino; Capi (Peral, m. 86), Lulo (Arcos, m. 86), Xavi Sintes (Luis Vacas, m. 67), Luismi (Zarzana, m. 60), Nacho Quintana e Iván.

Andorra: Nico Ratti, Eudald, Diego González, Álex Pastor (Adri Vilanova, m. 45), Riverola, Zourdine (Alti, m. 75), Pedraza (Riera, m. 93), Iván Gil, Rubén Bover, Carlos Martínez (Héctor Level, m. 75) y Manu Nieto.

Árbitro: Vicente Moral, del Comité Castellano-Leonés. Amonestó con tarjeta amarilla a Diego González, Valentino, Nacho Quintana y Riverola.

Goles: 0-1 (m. 13): Carlos Martínez. 1-1 (m. 36): Capitas.

Estadio: Jesús Navas, ante unas 300 personas.