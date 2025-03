Sevilla Atlético - Alcoyano: Caída en barrena y colista en solitario (1-3)

El Sevilla Atlético se enfrenta a la peor crisis deportiva desde que Paco Gallardo es entrenador de este filial. La peor de las tres que ha tenido porque sólo hay desolación donde debería haber mimbres ya construidos. Levanta la cabeza, la mira sonrojado a la cara y se resigna con los brazos en la cintura porque no está ni cerca del nivel que lleva presentando Primera RFEF en estos primeros cuatro partidos. No puede con un grado muy alto que ya se vociferó por todas las esquinas hace ya demasiado, donde ha habido tiempo para hacer cambios, relevar bajas, que hubo pocas, y aumentar el nivel de la plantilla por medio de los que más destacan en la cantera sevillista. La ilusión era una y la realidad es esta: son ya tres derrotas en cuatro partidos. Un punto de doce posibles y un gol en 360 minutos. El último lo marcó hoy Juanmi para maquillar un resultado claramente adverso ante un Alcoyano que supo competir y ganar para llevarse los tres puntos aprovechándose de tres pifias de difícil comprensión en la retaguardia sevillista.

Números, números, números. Lo peor son las sensaciones. No queda rastro del ordenado conjunto que supo darle la vuelta a sus circunstancias en una segunda vuelta magnífica el curso pasado que limpió la cara de la primera vuelta. Pero esto no es Segunda división B, a ver si alguno se va enterando. Esto ya es otra cosa. Pese a su situación y que el primer equipo juega luego en San Sebastián, unas 800 almas de Nervión atendieron fielmente la llamada de auxilio de este corazón franjirrojo, duramente golpeado en sus primeras citas sobre el césped. Pero los nervios y la presión iban a poder con Juanmi, que primero sentó a Lluís Aspar y luego derribó a Dani Vega dentro del área en una acción francamente infantil que no puede suceder. Es imposible. Alfonso acertó el destino, como siempre, pero Jona fue un segundo más rápido y acertó a los once metros. Competir es asumir los errores el más alto nivel y no repetirlos. Y este grupo no compite.

A Iván no le llegaba ni el aire. Urge, y es tarde, orquestar un plan para recuperar al máximo goleador de este equipo porque por su acierto pasan el resto de sonrisas. Volvía a ser Juanmi el autor de otro error garrafal que, para fortuna de los nervionenses, enmendaba Alfonso con una gran parada ante el disparo de Jona. Sentía el Sevilla Atlético que no podía con el partido, con el rival y mucho menos con la categoría. Por no poder, no podía ni consigo mismo. No se aguantaba. Carlos Álvarez olía el disparo tras una buena conducción pero apenas inquietó al mítico José Juan. Tanto a la hora de protegerse como de salir con el balón jugado, el segundo conjunto sevillista sufría como el que más. Luis Vacas cedía un pase espantoso en la medular justo cuando Gallardo apostaba por él, y Mourad y Jona hacían el resto para marcar el segundo. Y eso que Alfonso paró en primera instancia, pero el rebote terminó entrando por inercia y por justicia.

Reaccionó con el orgullo herido , porque ya esto estaba doliendo demasiado. Mejoró en las combinaciones, en la presión y en la intensidad de los duelos, aunque siguió fallando en acciones puntuales. Juanmi se elevaba a la salida de un córner botado por Luismi y recortaba distancias para subsanar el error anterior. Luego, otra falta sin sentido en el borde del área que iba bien dirigida por Blanco . Pero dio en la barrera. El filial daba un paso adelante y retrocedía tres. Iván se plantó solo ante José Juan pero no calculó bien su control y el remate se esfumó con el primer acto. El desacierto contagia.

Sin respuesta ni plan B

Volvía el nervio franjirrojo a hacer mella en la reanudación. Fue francamente llamativo que fuera el Alcoyano el que hiciera dos cambios cuando no era el equipo que estaba perdiendo con una imagen deplorable, y que el segundo delantero -Santisteban- sólo entrara para darle la mano al árbitro. Blanco efectuaba un testarazo que casi ponía el tercero para los de Vicente Parras. Y era Zarzana quien tomaba la alternativa por la zurda con algunas transiciones, todas bajo el nombre de la velocidad, pero ninguna con el apellido del éxito. No se va ni de su sombra. Tampoco supo encontrar el equipo a Luismi como sí se vio en Sanlúcar y eso lo pagó muy caro el filial en los metros finales, donde empezó a gozar de un control relativo del encuentro con una mayor posesión pero sin la mordiente necesaria para llevarse esto ni acercarse a hacerlo, porque las ocasiones claras jamás llegaron. Perdía poco a poco esa ventaja posicional el filial sevillista y Ángel Sánchez se aprovechaba de otra foto en la que esta vez salió Kibamba , que al despejar se hizo un lío que anuda la derrota del Sevilla Atlético y aprieta el cuello este filial. No cayó el cuarto porque Javi Sánchez la mandó a la carretera.

A día de hoy, el Sevilla Atlético no está preparado para jugar en esta categoría y es un drama verdadero contarlo en septiembre, porque la liga puede hacerse eterna para este equipo que ya mira a sus rivales desde el más hondo de los pozos. Gallardo no estuvo atinado hoy y otros días en demorar las sustituciones, sobre todo de los fichajes que vinieron a aportar y de momento no le han cambiado la vida a nadie. Pero ahora su equipo es el farolillo franjirojo por muchas razones, y es una situación en la que sólo pueden salir ellos . Los canteranos. Como se salió del barro de La Constitución. Llevan años y años trabajando para acariciar la élite y ahora tienen la oportunidad de cambiar el duro. De la ilusión de Primera RFEF a la decepción de Segunda RFEF hay puntos y goles. Y aquí nadie quiere dar más pasos en la senda equivocada. Toca mirarse el escudo y salir a morder en San Fernando.

Sevilla Atlético: Alfonso; Juan María, Kibamba, Juanmi (Armenteros, m. 64), Juanlu; Zarzana, Pedro Ortiz (Santisteban, m. 78), Luis Vacas y Luismi, Carlos Álvarez e Iván.

Alcoyano: José Juan; Pablo Carbonell (Ángel, m. 45), Carlos Blanco, Raúl González, Lillo; Fran Miranda, Imanol, Andy Escudero (Juli, m. 59), Mourad (Ángel Sánchez, m. 79), Jona (Javi García, m. 45) y Dani Vega.

Árbitro: Pérez Peraza, del Comité Tinerfeño. Amonestó con tarjeta amarilla a Pablo Carbonell, Pedro Ortiz, Lillo e Imanol.

Goles: 0-1 (m. 5): Jona. 0-2 (m. 30): Jona. 1-2 (m. 37): Juanmi. 1-3 (m. 84): Ángel Sánchez.

Estadio: Jesús Navas, ante unos 800 espectadores.