Sevilla - Athletic: Dulce despedida de temporada (1-0)

El Sevilla dijo adiós a esta temporada 2021-22 con una alegría al imponerse por la mínima ante el Athletic en un duelo en el que ninguno de los dos contendientes pudieron lograr sus metas para el encuentro por los resultados que se dieron en otros campos. Los de Julen Lopetegui, que recibió cánticos favorables, se impusieron con un tanto de Rafa Mir y cerraron la temporada en un cuarto puesto que no pudo ser el tercero por el triunfo del Atlético en San Sebastián. Tiempo para descansar para una plantilla que sufrirá cambios este verano. Es el turno de Monchi.

El once planteado cumplió con lo esperado y Dmitrovic defendió la portería para garantizar el Trofeo Zamora de Bono; mientras Lamela volvió al equipo inicial en detrimento de Ocampos. Pronto, a los dos minutos, se pudo poner por delante el Sevilla por medio de un En-Nesyri que no aprovechó un buen servicio de Tecatito y, ante la salida de Unai Simón, mandó alto su remate. El balón era de los sevillistas, con un Athletic que intentaba cerrar espacios y salir en velocidad. Lamela enviaba entonces un remate al poste tras otro servicio de Tecatito para desesperación del argentino.

El Sevilla tenía las llegadas, mientras que el Athletic no se acercaba al área de Dmitrovic. Eso sí, cuando llegó lo hizo marcando un gol. Fue en el minuto 27 cuando Yuri aprovechaba un rechace a un disparo suyo para, en el segundo intento, cruzar el disparo y evitar la estirada de Dmitrovic. El VAR lo anuló porque hubo mano previa del lateral del Athletic. Después volvería a intentarlo en un remate alto de Berenguer tras una contra iniciada por Williams.

La noche no estaba para En-Nesyri, que a pocos minutos del descanso tuvo otro mano a mano ante Unai Simón, pero el marroquí la mandaba al lateral de la red. Este año no es el del internacional africano, que al menos se lleva a su rédito personal haber anotado el gol que metió al equipo en la Liga de Campeones.

Tras el paso por vestuarios, en el que Diego Carlos se quedó en el vestuario para dejar su sitio a Rekik, el Athletic rozó el gol en un remate al palo de Iñaki Williams, en quien golpeó el el rechace de Dmitrovic a un remate de Berenguer. El recién incorporado Rekik sí encontró el gol, pero no subió al marcador por fuera de juego previo. La respuesta volvió a ser para un En-Nesyri que otra vez se marchaba solo pero que, también otra vez, acabó horriblemente la jugada, provocando el enfado de la grada. Acto seguido fue sustituido, con pitos que se transformaron en aplausos, dejando su lugar a Rafa Mir.

Las noticias desde el Camp Nou y San Sebastián no eran halagüeñas ni para sevillistas ni para vascos, que sabían que ni ganando lograban sus objetivos del partido. Eso no quiere decir que ambos equipos no buscasen la victoria. Rafa Mir probó fortuna desde fuera del área con un remate desviado. Sería la antesala del 1-0, que llegó en el minuto 68, cuando el murciano aprovechó un pase de Lamela a la espalda de la defensa para batir en el mano a mano a Unai Simón. La noticia llegó justo con el 0-2 del Atlético en San Sebastián, así la tercera plaza, aunque lo intentó, no llegó. Tras el gol, Lamela y Óliver Torres dejaron el terreno de juego y entraron en el campo Papu Gómez y Ocampos.

La última ovación fue para un Tecatito que dejó su sitio en el campo a Rakitic. Papu Gómez probó fortuna buscando el segundo con un disparo con rosca que le salió centrado. Fue lo último, prácticamente todos estaban deseando ya el pitido final y marcharse de vacaciones (aquellos que no tengan partidos con sus selecciones). Ahora arranca el trabajo de Monchi y su equipo.

Más temas:

Fútbol