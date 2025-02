José Luis Mendilibar llegó para salvar al Sevilla FC de la catastrófica situación en la que se encontraba tras concluir la 26ª jornada de LaLiga, en la que una derrota por 2-0 ante el Getafe terminó de sentenciar a Jorge Sampaoli . El técnico vasco, sabedor de la calidad que atesoraban sus jugadores, optó simplemente por poner sencillez y coherencia en las alineaciones. Y a partir de ahí, el equipo fluyó. Se logró una holgada salvación, se mantuvieron las opciones hasta la penúltima jornada de entrar en Conference League y, como nota más que positiva, el Sevilla se alzó con la séptima Europa League de su historia . El de Zaldívar había hecho méritos más que suficientes para continuar en Nervión , por lo que la entidad le ofreció prolongar su contrato de tan solo unos meses por una temporada más.

Ahora, Mendilibar se encuentra inmerso en su primera pretemporada como sevillista , conociendo ya las capacidades de muchos de sus jugadores . Es más, teniendo en cuenta el reparto de minutos en los 17 partidos que dirigió en Nervión al término del pasado curso, puede decirse que cuenta ya con una estructura clara de cara a esta nueva campaña , que dará inicio con la inauguración de LaLiga 2023-24 ante el Valencia y con la disputa de la Supercopa de Europa frente al Manchester City.

Los intocables

Sumando las doce jornadas de LaLiga y los cinco duelos de Europa League (dos de ellos llegaron a la prórroga) dirigidos por Mendilibar, se contabilizan un total de 1.590 minutos, sin contar los añadidos. El que mayor porcentaje de tiempo estuvo sobre el césped bajo las órdenes del preparador vizcaíno fue Gudelj (1.325 minutos e 16 partidos), posicionándose en el eje de la zaga como un pilar clave en el esquema del técnico. Unas cifras que han llevado al club a tomar la decisión de renovar el contrato del serbio . Otro de los alumnos aventajados de Mendilibar es Badé (1.240 minutos en quince partidos), con quien el Sevilla se ha quedado en propiedad tras la cesión acordada en enero con el Nottingham Forest. A cambio de un desembolso de 12 millones de euros, que fue la cifra pactada como opción de compra, el club mantiene en sus filas a una de las revelaciones de LaLiga.

LOÏC BADÉ ALZANDO LA COPA DE LA EUROPA LEAGUE TRAS ALZARSE CAMPEÓN DE LA COMPETICIÓN AFP

Rakitic (1.106 minutos en quince partidos) fue otro de los que más protagonismo tuvo al término del pasado curso. Finalizó la campaña a un nivel excepcional, revirtiendo las críticas acaparadas al inicio de la temporada. Pese a los cantos de sirena de ligas exóticas, como la de Arabia Saudí , el croata apuesta firmemente por continuar ligado al club de Nervión. Tampoco le escasean las ofertas a En-Nesyri (1.056 en catorce partidos), principal baza ofensiva del Sevilla de Mendilibar. Y termina por completar este apartado de jugadores que superaron los mil minutos con el técnico vasco el capitán, Jesús Navas (1.020 minutos en quince partidos), también fundamental en sus planes, lo que incluso le llevó a volver a ser convocado con España .

Otros habituales

Por supuesto, no solo de estos cinco jugadores se valió Mendilibar para hacer historia en el Sevilla en apenas unos meses. Una buena parte del plantel sabe ya lo que quiere el técnico de ellos , devolviéndole la confianza sobre el terreno de juego a base de buenas actuaciones. Uno de ellos es un viejo conocido del entrenador como Dmitrovic (990 minutos en once partidos). Le dio la titularidad en LaLiga en detrimento de Bono, y el serbio no defraudó. De hecho, el Sevilla puede presumir de tener más que bien cubierta su portería con estos dos guardametas. Otro que se reencontró con Mendilibar en Nervión fue Bryan Gil (833 minutos en catorce partidos), aunque una vez finalizada su cesión, el de Barbate ha vuelto a incorporarse a las filas del Tottenham.

En defensa, jugadores como Acuña (967 minutos en trece partidos) y Montiel (737 minutos en quince partidos) completaban la retaguardia sevillista. Algo más adelantado solía estar Fernando (943 minutos en doce partidos), a quien Mendilibar cuidó con especial mimo en la recta final del curso, con vistas a disponer de él para los trascendentales compromisos europeos. Y en ataque, jugadores como Lamela (825 minutos en 16 partidos) y Ocampos (939 minutos en doce partidos) dotaban al equipo de la agresividad ofensiva que demandaba el entrenador y que tanto echó en falta el equipo durante buena parte de la temporada.

Lamela y Bryan Gil celebran el gol del argentino ante la Juventus en la Europa League ABC

Jugadores también relevantes

Por otra parte, se da el caso de varios jugadores que, pese a no contar con tantos minutos en los 17 partidos dirigidos por Mendilibar la pasada temporada, cuentan con la confianza el técnico para encarar el nuevo curso . Uno de ellos es Suso , de quien el cuerpo técnico no pudo disponer en más ocasiones por las lesiones. Aún así, reservándolo para los momentos clave, el gaditano sumó 669 minutos en catorce partidos con Mendilibar. También fueron buenos los registros de Óliver Torres , con 676 minutos en doce partidos, tomándolo el vasco como alternativa para salir desde el banquillo, o bien para iniciar los partidos como titular.

En cuanto a Bono , pese a erigirse como salvador del Sevilla en más de una ocasión, le tocó conformarse con la titularidad en competición europea. Sumó 500 minutos en seis partidos, pues debió ocupar el lugar de Dmitrovic por lesión en un encuentro liguero. A pesar de la considerable reducción de protagonismo , Mendilibar sabe que cuenta con uno de los mejores porteros del panorama nacional en sus filas.

Bono, en un partido de la Copa del Rey 2022-23 EP

Restaría por recalcar el caso más llamativo, el de uno de los pupilos de Mendilibar en el Eibar: Jordán . El centrocampista cayó lesionado en el último tramo de la temporada, al poco de llegar el de Zaldívar a Nervión. Apenas pudo disponer de él, pues solo alcanzó a sumar 187 minutos en cuatro partidos. Aun así, técnico y jugador se conocen a la perfección, sabiendo el catalán lo que se espera de él y el preparador lo que el futbolista puede darle al equipo.