Activado el relevo de Lopetegui en Nervión

La era de Lopetegui en Nervión caducó ayer en un bochornoso partido ante el Atlético de Madrid que, sobre todo, dejó en la parroquia sevillista un poso inquietante. El equipo está hundido. Ya no se trata de si los jugadores están capacitados o ... no. Con total certeza, pueden dar mucho más de lo que están dando. Pero el jefe del vestuario ha claudicado a las dudas. Nada funciona. La nave va a pique. Y mucho cuidado, porque este Sevilla FC ha dormido decimosexto en la tabla, a un solo punto del descenso. Planteles muy superiores al blanquirrojo, a lo largo de la historia, se han pegado el descomunal batacazo a final de campaña que nadie imaginaba a estas alturas. Que se lo pregunten al propio verdugo de ayer. El Atlético de Madrid más 'normalito' que se recuerda venció con una facilidad pasmosa al Sevilla en su casa. La afición no puede más con esto. Y lo demostró con creces, airadamente, al final de la contienda, repartiendo bronca para todos los responsables del club, pidiendo la dimisión del presidente y reprochando el bajo nivel a unos futbolistas que aguantaron el chaparrón estoicamente sobre el césped varios minutos después de acabar el partido.

Paradójicamente, Lopetegui fue el último aludido, pero tampoco se libró de escuchar los gritos del sevillismo enseñándole la puerta de salida. La prueba de que el técnico ya no puede con esto la dan hasta sus propios aciertos más recientes. Todo es un sinsentido. Todo se lo traga una especie de agujero negro que nadie es capaz de tapar. Chavales que irrumpieron con una fuerza tremenda hace pocas semanas, caso de Kike Salas o José Ángel Carmona, se vieron absorbidos ayer por la espiral de nervios que derrumba todos los muros competitivos en Nervión. Erraron de forma grave los canteranos, así como el otro joven y gran apuesta de la planficación veraniega, el francés Nianzou, que cometió una tropelía que le costó el primer gol al Sevilla, anotado por Marcos Llorente. Luego sería Carmona quien falló en el segundo tiempo, habilitando una autopista a Morata. No hay defensa, pero tampoco creación ni asociación en el centro del campo. A Bono lo vendieron en los goles. Y gracias a él, el Sevilla no se llevó un saco. El meta marroquí fue el mejor del equipo junto al delantero Dolberg. Nadie más se salvó. Todo lo que llega nuevo, sin contaminar aún por el 'background' instalado, destaca… hasta que cae al pozo con el resto. Por eso es hora de tomar decisiones, de buscar un revulsivo que zarandee el proyecto y el vestuario. Con esa intención, y nada más acabar el partido, los mandamases sevillistas se reunieron anoche para tratar ya el cese de Julen Lopetegui. No se produjo al instante por cuestión de formalidades y por la circunstancia de no tener totalmente atado al sustituto. Castro, Del Nido Carrasco y Monchi pulsaron la tecla del cambio y activaron toda la maquinaria para el relevo. Sería una sorpresa enorme que Lopetegui dirigiera al Sevilla el miércoles ante el Borussia Dortmund. Se antoja ya prácticamente improbable. El entrenador mejor colocado es un viejo conocido del sevillismo: Jorge Sampaoli. El de Casilda, loco por la música y dispuesto a asumir el reto, esperaba anoche la llamada del Sevilla FC. Sería su segunda etapa en Nervión, después de protagonizar una salida escabrosa para convertirse en seleccionador argentino. Sin embargo, reúne todos los ingredientes para agarrar los mandos ahora. Está disponible, conoce bien la casa, maneja como pocos el tema emocional (crucial en estos momentos), su fútbol es valiente y, pese a lo abrupta que resultó su marcha, aquel Sevilla terminó la liga como cuarto clasificado con 72 puntos, en un curso 2016-17 en el que también terminó saliendo Monchi y se le cayeron de golpe estandartes como Samir Nasri. Con todo, Jorge Sampaoli no es el único posible sustituto de Lopetegui. En las últimas semanas se han tocado en los despachos de Nervión nombres como los de Pochettino, Marcelino, Rafa Benítez y una de las grandes debilidades de Monchi: Marcelo Gallardo (River Plate).

