El Sevilla acaba con el culebrón de Monchi

Los diez días más largos de la historia. El Sevilla FC hizo oficial ayer la marcha de Monchi , que firmará por el Aston Villa para las próximas cuatro temporadas a razón de unos seis millones de euros cada una. Unos detalles de la ... transacción retrasaron el anuncio final del club , que agradeció la labor del gaditano a través de un comunicado. Por su parte, el director deportivo se limitó a lanzar a través de sus redes sociales un mensaje: «Gracias eternas a ti... Sevilla». La cita estaba acompañada con una imagen de su tatuaje de la Europa League con una nueva estrella. De esta forma, Monchi asegura al Sevilla que siempre lo llevará consigo, puesto que forma parte de él. No obstante, estas palabras se quedan cortas para una afición que se encontraba a la espera de escuchar la versión del gaditano de todo este culebrón, ya que no había hablado públicamente desde la celebración de la séptima Europa League.

Una postura que ha sido criticada por un gran número de sevillistas que no entendían la repentina marcha del director deportivo del club. y es que ni una semana después de alzar el séptimo título europeo , Monchi comunicaba al club que deseaba marcharse. Una auténtica bomba que dejaba al equipo sin su arquitecto en pleno mercado de verano , una situación complicada de entender y de manejar. La viciada relación con los dirigentes del club y una suculenta oferta desde la Premier League han ayudado a su decisión, el cual pretendía que su salida fuera más parecida a la que tuvo cuando marchó a la Roma. No obstante, el Sevilla FC en esta ocasión ha exigido que el Aston Villa pague la cláusula liberatoria, punto que ha provocado un cisma entre Monchi y el club.

Una vez que el club de Birmingham ha accedido a pagar , la entidad de Nervión ha esperado a que los términos del nuevo contrato se discutieran para anunciar de forma oficial la transacción. En esta ocasión, no parece que el director deportivo vaya a tener las puertas abiertas de la actual directiva para regresar si su periplo británico no sale como lo previsto. Si bien el Sevilla ha conseguido la compensación económica que exigía y Monchi salir del club, ambas partes han salido dañadas de este periodo de negociaciones. El futuro de la entidad sin Monchi en primera línea es una incógnita, el poco tiempo que estuvo fuera no dejó buenas sensaciones, y ahora toca pensar en un Sevilla sin Monchi a largo plazo.

Tras la oficialidad, el Aston Villa anunciaba el fichaje del de San Fernando publicando sus primeras declaraciones con su nuevo club: «Estoy muy emocionado de unirme a Aston Villa, un gran proyecto que busca la excelencia desde la Sub-9 hasta el nivel más alto, y comparto completamente la visión del Sr. Sawiris y el Sr. Edens. Yo también estoy encantado y con muchas ganas de volver a trabajar con Unai Emery, uno de los mejores entrenadores del fútbol. Después de disfrutar tantos años con el Sevilla FC y ganar varios trofeos europeos con mi club de toda la vida, espero seguir construyendo sobre los éxitos recientes en Aston Villa y asegurarme de que este colosal club siga creciendo y mejorando».

Un sustituto de garantías

Ahora, el Sevilla trabaja para cerrar el mejor sustituto posible para el de San Fernando. No es fácil, puesto que Monchi ha conseguido crear a lo largo de más de dos décadas un modelo de negocio exitoso capaz de alzar a un equipo de la mediocridad. Si bien su última planificación veraniega fue una gran decepción que casi cuesta el descenso, es de recibo atribuirle gran parte del mérito de lo que es y ha sido el Sevilla en los últimos años. Una trayectoria que puede provocar vértigo al próximo que coja las riendas. Los nombres que se barajan son los de Fernando Navarro, Braulio Vázquez o Víctor Orta .

No obstante, en las últimas horas, el director deportivo del Osasuna es el mejor posicionado en la carrera por el puesto . El Sevilla estaría muy interesado en hacerse con sus servicios tras su exitoso trabajo en el club navarro, sobre todo, esta última temporada. Además, Vázquez sería la opción más rupturista con Monchi, puesto que no proviene de su escuela y sus vínculos con el gaditano son prácticamente inexistentes. El único escollo es el de convencer al gallego que tiene contrato vigente hasta 2026, aunque su salida le costaría al Sevilla sólo 150.000 euros. De no aceptar, la opción más natural sería la de Víctor Orta , el cual está actualmente sin equipo y escuchando ofertas. Su vinculación con el Sevilla es antigua, puesto que fue segundo de Monchi allá por 2007 y encajaría bien en el club hispalense. Por último, Fernando Navarro es la candidatura con menos fuelle, el exjugador aún no tiene claro cuál será su futuro en el club tras la marcha de Monchi, de decidir quedarse, tendrá que esperar si el nuevo director deportivo le da cabida en su equipo. Lo importante es que los caminos de Monchi y el Sevilla se separen definitivamente para poder seguir ambos con su vida e intentar recuperar el tiempo perdido.

Lo importante es que los caminos de Monchi y el Sevilla se separan definitivamente y ambos deberán seguir con su vida e intentar recuperar el tiempo perdido. El de San Fernando buscará recuperar la ilusión junto a otro exsevillista , el técnico Unai Emery. Mientras que el club blanquirrojo tendrá la difícil tarea de no echar de menos a su director deportivo. Por su parte, la afición trabaja en asumir que su equipo y Monchi ya no son uno. El fin de una era que ha dejado un sabor demasiado amargo.